Metallica: Το ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων των ΜΜΜ για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Δημήτρης Δρίζος

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε παράταση στη λειτουργία της γραμμής 1 του Μετρό το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, προκειμένου να εξυπηρετήσει το κοινό της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ.

Η παράταση θα διαρκέσει έως το τέλος της εκδήλωσης, με επιπλέον δρομολόγια για την καλύτερη διαχείριση της αποχώρησης των θεατών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, η γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα παραμείνει σε λειτουργία πέραν του κανονικού ωραρίου, ανάλογα με τη ροή των θεατών μετά το τέλος της συναυλίας.

Επιπλέον, θα προστεθούν επιπλέον συρμοί ώστε να εξασφαλιστεί η άνετη και ασφαλής μετακίνηση των επιβατών. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι κάθε Σάββατο λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό καθώς και το Τραμ, δίνοντας επιπλέον επιλογές μετακίνησης στους θεατές και το κοινό.

Τροποποιήσεις σε λεωφορειακές γραμμές λόγω της συναυλίας

Για την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας, από τις 17:00 του Σαββάτου και μέχρι τη λήξη της λειτουργίας των μέσων, θα ισχύσουν τροποποιήσεις στα λεωφορεία που εξυπηρετούν τις περιοχές γύρω από το ΟΑΚΑ:

  • Γραμμή Α8 (Πολυτεχνείο – Νέα Ιωνία – Μαρούσι): Θα λειτουργεί σε κυκλική διαδρομή από το Πολυτεχνείο έως τον κόμβο Κηφισιάς, με κατεύθυνση προς Κηφισιά μέσω Λεωφόρου Κηφισίας.
  • Γραμμή 444 (Σταθμός Ειρήνη – Γαλάτσι – Σταθμός Άνω Πατήσια): Η αφετηρία θα μεταφερθεί προσωρινά στην οδό Μηδείας, με δρομολόγια που περνούν από Πλατεία Φλέμιγκ και Αναγεννήσεως, ενώ η διαδρομή προς αφετηρία θα ξεκινά από την οδό Γιάννα.
  • Γραμμή 410 (ΟΑΚΑ – Άνω Μελίσσια): Η προσωρινή αφετηρία θα βρίσκεται στην οδό Αυτοκράτορα Ηρακλείου, με διαδρομές που περιλαμβάνουν Θεμιστοκλέους, Θησέως, Πλαταιών και άλλους κεντρικούς δρόμους, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση στο ΟΑΚΑ.

Η παράταση της λειτουργίας της γραμμής 1 και οι τροποποιήσεις στα λεωφορεία εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο της ΣΤΑΣΥ για την άνετη και ασφαλή μετακίνηση του κοινού σε μεγάλες εκδηλώσεις.

Οι θεατές της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ καλούνται να αξιοποιήσουν και τις 24ωρες υπηρεσίες των γραμμών 2, 3 και του Τραμ, ιδιαίτερα το βράδυ του Σαββάτου.

