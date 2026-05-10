Η ομίχλη εξαφάνισε τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

Από νωρίς το πρωί, πυκνή ομίχλη κάλυψε την Πάτρα και τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό και ταυτόχρονα ατμοσφαιρικό σκηνικό στην περιοχή.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, η ορατότητα σε πολλά σημεία ήταν αισθητά μειωμένη, ενώ η γέφυρα έμοιαζε να «βυθίζεται» μέσα στην ομίχλη, δημιουργώντας εικόνες που παρέπεμπαν σε κινηματογραφική σκηνή. Οδηγοί και περαστικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα σπάνιο θέαμα που τράβηξε τα βλέμματα.

Το φαινόμενο ήταν πιο έντονο στις παραθαλάσσιες ζώνες, όπου η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με τις ήπιες θερμοκρασίες ευνόησαν τον σχηματισμό της πυκνής ομίχλης, η οποία κάλυψε για αρκετές ώρες τον Πατραϊκό κόλπο.