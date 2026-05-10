Η ομίχλη εξαφάνισε τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου
Πυκνή ομίχλη κάλυψε την Πάτρα και τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου από νωρίς το πρωί
- Η ορατότητα μειώθηκε αισθητά σε πολλά σημεία της περιοχής λόγω της ομίχλης.
- Η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου φαινόταν να «βυθίζεται» μέσα στην ομίχλη, δημιουργώντας κινηματογραφικό τοπίο.
- Το φαινόμενο ήταν πιο έντονο στις παραθαλάσσιες ζώνες εξαιτίας της αυξημένης υγρασίας και ήπιων θερμοκρασιών.
- Η ομίχλη κάλυψε τον Πατραϊκό κόλπο για αρκετές ώρες.
Από νωρίς το πρωί, πυκνή ομίχλη κάλυψε την Πάτρα και τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό και ταυτόχρονα ατμοσφαιρικό σκηνικό στην περιοχή.
Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, η ορατότητα σε πολλά σημεία ήταν αισθητά μειωμένη, ενώ η γέφυρα έμοιαζε να «βυθίζεται» μέσα στην ομίχλη, δημιουργώντας εικόνες που παρέπεμπαν σε κινηματογραφική σκηνή. Οδηγοί και περαστικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα σπάνιο θέαμα που τράβηξε τα βλέμματα.
Το φαινόμενο ήταν πιο έντονο στις παραθαλάσσιες ζώνες, όπου η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με τις ήπιες θερμοκρασίες ευνόησαν τον σχηματισμό της πυκνής ομίχλης, η οποία κάλυψε για αρκετές ώρες τον Πατραϊκό κόλπο.
