Καμένα Βούρλα: Βυθίστηκε σκάφος με τρεις επιβάτες - Σώθηκαν από το λιμενικό

Εξέπεμψαν σήμα κινδύνου με καπνογόνο οι επιβαίνοντες του σκάφους

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Καμένα Βούρλα: Βυθίστηκε σκάφος με τρεις επιβάτες - Σώθηκαν από το λιμενικό
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ερασιτεχνικό (Ε/Ρ) σκάφος σημαίας Πολωνίας εξέπεμψε σήμα κινδύνου, το μεσημερι του Σαββάτου, με τη χρήση καπνογόνου, στη θαλάσσια περιοχή των Καμένων Βούρλων.

Στο σημείο έσπευσαν ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και το ταχύπλοο (Τ/Χ) «ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ ΙΙΙ» Τ.Σ. 321Β’, το οποίο περισυνέλεξε τους τρεις επιβαίνοντές του, έναν Έλληνα και δύο υπήκοους Ρουμανίας, καθώς και δύο ζώα συντροφιάς, που ήταν στο σκάφος. Στη συνέχεια τα τρία άτομα και τα ζώα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών Καμένων Βούρλων.

Οι τρεις επιβαίνοντες, διακομίστηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων συνοδεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από όπου και εξήλθαν.

Το Ε/Ρ σκάφος μήκους 4,90m, βυθίστηκε σε απόσταση 400 περίπου μέτρων από την ακτή, χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρύπανση. Ακολούθησε έρευνα στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή από ιδιώτη δύτη, παρουσία ενός ΠΛΣ, με σκοπό τον εντοπισμό του σκάφους, με αρνητικά αποτελέσματα.

Από τη Λιμενική Αρχή τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή το Τοπικό Σχέδιο Καταπολέμησης Ρύπανσης, ενώ οι έρευνες προς τον εντοπισμό και την ανέλκυση του σκάφους πρόκειται να συνεχιστούν από καταδυτικό συνεργείο, με μέριμνα του ιδιοκτήτη.

Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου του Λιμεναρχείο Στυλίδας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:09ΥΓΕΙΑ

Μαγνήσιο: Το πολύτιμο μέταλλο για ενέργεια, ύπνο και υγεία - Σε τι σας βοηθά

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

16:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληθωρισμός: Το πετρέλαιο, η ακρίβεια και το σενάριο μιας νέας ύφεσης - Ανάλυση καθηγητή Πετράκη

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρας: Οδηγός μπήκε και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα

15:37LIFESTYLE

Dua Lipa: Ζητά 15 εκατ. δολάρια από τη Samsung για παράνομη χρήση φωτογραφίας της

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός - Είχε πάνω του κάνναβη

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Βυθίστηκε σκάφος με τρεις επιβάτες - Σώθηκαν από το λιμενικό

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Χειροπέδες σε ανήλικο που πλαστογράφησε ταυτότητα για να πιει αλκοόλ σε κατάστημα

15:09LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση απόλαυσε τους Metallica στο κατάμεστο ΟΑΚΑ

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Έλλειψη μαγνησίου: 5 σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν στο πρόσωπο και τα μάτια σας

14:59ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε - Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

14:53LIFESTYLE

Ο James Bond στη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ

14:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σινεμά στο Πήλιο: Ξεκινά το νέο διεθνές φεστιβάλ «Κένταυρος»

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Το ιδιαίτερο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ για τη Γιορτή της Μητέρας

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Ανδρουλάκη για τις συνεντεύξεις Δημητριάδη - Μενουδάκου

14:32ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Έρχεται σήμερα στην Ελλάδα ο επιβάτης του Hondius - Θα μεταφερθεί στο «Αττικόν»

14:27WHAT THE FACT

Σε ένα απομακρυσμένο τμήμα του Σινικού Τείχους της Κίνας επιστήμονες έκαναν μια σπουδαία ανακάλυψη

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Όταν οι πολίτες παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους - Ποινικολόγος εξηγεί τι ισχύει με τις ποινές

14:25LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η EBU προειδοποιεί το Ισραήλ για βίντεο που ανάρτησε ο εκπρόσωπός του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:27WHAT THE FACT

Σε ένα απομακρυσμένο τμήμα του Σινικού Τείχους της Κίνας επιστήμονες έκαναν μια σπουδαία ανακάλυψη

09:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Metallica: Και όμως συνέβη - Πόσα Ρίχτερ σεισμό κατέγραψε το Γεωδυναμικό στο ΟΑΚΑ

15:09LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση απόλαυσε τους Metallica στο κατάμεστο ΟΑΚΑ

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

12:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τζιτζιφιές: Πυροβόλησαν με ούζι τη σύντροφο του υπευθύνου καταστήματος - Συνελήφθη ο δράστης

13:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε η δολοφονία στον Λουδία Ποταμό – Τον εκτέλεσαν και έδεσαν με τούβλα το πτώμα

14:32ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Έρχεται σήμερα στην Ελλάδα ο επιβάτης του Hondius - Θα μεταφερθεί στο «Αττικόν»

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία του Νικήτα: «Αν βγει έξω η 56χρονη σε ένα μήνα θα είναι νεκρή»

13:19ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Η πρόβλεψη της Τεχνητής Νοημοσύνης - Μπορεί να εξελιχθεί σε πανδημία;

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κανένας μίνι καύσωνας» - Η πρόβλεψη Καλλιάνου για τη νέα εβδομάδα

11:25WHAT THE FACT

Ο Ήλιος «ανοίγει»: Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα στρέφεται προς τη Γη

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

13:27LIFESTYLE

Η Τέιλορ Σουίφτ στην Ελλάδα - Έδωσε το «παρών» σε γάμο γνωστού Έλληνα αθλητή

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Βυθίστηκε σκάφος με τρεις επιβάτες - Σώθηκαν από το λιμενικό

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

14:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα για τον Ιούνιο

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Έλλειψη μαγνησίου: 5 σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν στο πρόσωπο και τα μάτια σας

09:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Άγριος καβγάς μεταξύ ζευγαριών κατέληξε σε πυροβολισμούς - Στο νοσοκομείο το θύμα

14:25LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η EBU προειδοποιεί το Ισραήλ για βίντεο που ανάρτησε ο εκπρόσωπός του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ