Καμένα Βούρλα: Βυθίστηκε σκάφος με τρεις επιβάτες - Σώθηκαν από το λιμενικό

Ένα ερασιτεχνικό (Ε/Ρ) σκάφος σημαίας Πολωνίας εξέπεμψε σήμα κινδύνου, το μεσημερι του Σαββάτου, με τη χρήση καπνογόνου, στη θαλάσσια περιοχή των Καμένων Βούρλων.

Στο σημείο έσπευσαν ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και το ταχύπλοο (Τ/Χ) «ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ ΙΙΙ» Τ.Σ. 321Β’, το οποίο περισυνέλεξε τους τρεις επιβαίνοντές του, έναν Έλληνα και δύο υπήκοους Ρουμανίας, καθώς και δύο ζώα συντροφιάς, που ήταν στο σκάφος. Στη συνέχεια τα τρία άτομα και τα ζώα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών Καμένων Βούρλων.

Οι τρεις επιβαίνοντες, διακομίστηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων συνοδεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από όπου και εξήλθαν.

Το Ε/Ρ σκάφος μήκους 4,90m, βυθίστηκε σε απόσταση 400 περίπου μέτρων από την ακτή, χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρύπανση. Ακολούθησε έρευνα στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή από ιδιώτη δύτη, παρουσία ενός ΠΛΣ, με σκοπό τον εντοπισμό του σκάφους, με αρνητικά αποτελέσματα.

Από τη Λιμενική Αρχή τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή το Τοπικό Σχέδιο Καταπολέμησης Ρύπανσης, ενώ οι έρευνες προς τον εντοπισμό και την ανέλκυση του σκάφους πρόκειται να συνεχιστούν από καταδυτικό συνεργείο, με μέριμνα του ιδιοκτήτη.

Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου του Λιμεναρχείο Στυλίδας.

Διαβάστε επίσης