Καβάλα: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός - Είχε πάνω του κάνναβη

Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Καβάλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας ένας ημεδαπός ο οποίος οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του οδηγώντας επικίνδυνα.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, όταν οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε ευρισκόμενος υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Επιπλέον στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

Διαβάστε επίσης