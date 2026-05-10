Αγρίνιο: Αγωνία για 4χρονο που κατάπιε μπαταρία – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Ρίου

Συναγερμός σήμανε σήμερα στο Αγρίνιο, όταν ένα 4χρονο αγόρι κατάπιε μπαταρία ενώ βρισκόταν στο σπίτι του.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, οι γονείς αντιλήφθηκαν άμεσα τι είχε συμβεί και μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο της περιοχής.

Εκεί οι γιατροί έκριναν αναγκαία την επείγουσα διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας του.

