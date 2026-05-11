Εύβοια: Εισαγγελέας απομάκρυνε δύο ανήλικα παιδιά από τη μητέρα τους

Την απομάκρυνση δύο ανήλικων παιδιών από τη μητέρα τους διέταξε ο Εισαγγελέας στην Εύβοια, με την παραμέλησή τους να προβάλλεται ως ο λόγος της απόφασης.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, τα δύο παιδιά ηλικίας 2 και 5 ετών απομακρύνθηκαν προσωρινά από τη μητέρα τους και μέχρι να εκτιμηθεί η κατάσταση από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σημειώνεται ότι, ο πατέρας τον παιδιών έχει αποβιώσει και η μητέρα ζούσε μόνη της. Προς το παρόν, φιλοξενούνται σε ειδικό χώρο του νοσοκομείου Χαλκίδας και αναλόγως με την πορεία της αξιολόγησης θα επιστρέψουν στο σπίτι τους στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καρύστου ή θα φιλοξενηθούν στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

