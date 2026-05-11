Θεσσαλονίκη: Τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην Ηλιούπολη

Σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας τρία άτομα, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από άγνωστες μεταξύ συνθήκες στην οδό Αδαμάντου, όταν συγκρούστηκαν δύο οχήματα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών επιβαινόντων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και Παπαγεωργίου.

Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια.

