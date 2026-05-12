Χανιά: Χτύπησε τη σύζυγό του και της έσπασε το δόντι μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Κρήτη τις τελευταίες ημέρες, καθώς μια γυναίκα κατήγγειλε πως ο σύζυγός της τη χτύπησε άγρια μπροστά στα έντρομα μάτια των ανήλικων παιδιών της.

Σύμφωνα με τη καταγγελία της γυναίκας το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 11 Μαϊου, σε ξενοδοχείο των Χανίων, οπού το ζευγάρι από τη Φινλανδία μένει κατά την διάρκεια των διακοπών τους στη χώρα μας.

Η 33χρονη κατήγγειλε στις αρχές ότι ο σύζυγός της τη χτύπησε επανειλημμένα στο πρόσωπο με μπουνιές, με αποτέλεσμα να της σπάσει ένα δόντι και να υποστεί μώλωπες. Όπως αναφέρει, η επίθεση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς υποστήριξε ότι δέχθηκε επίσης κλωτσιές, σπρωξίματα, αλλά και απειλές μέσα στον χώρο όπου διέμεναν, σύμφωνα με το ekriti.gr.

Μάλιστα, το περιστατικό βίας σημειώθηκε μπροστά στα ανήλικα παιδιά του ζευγαρίου, τα οποία είδαν τον πατέρα τους να χτυπά βίαια και με οργή την ανυπεράσπιστη μητέρα τους.

Ο 38χρονος συνελήφθη άμεσα από την αστυνομία, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.