Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (29/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

29/5/2026 6:30:00 πμ

29/5/2026 5:30:00 μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΝΕΣΤΟΥ - ΦΕΙΔΙΟΥ - ΠΑΠΟΥΛΙΑ - ΑΙΤΙΝΗΣ

231

Κατασκευές

29/5/2026 8:00:00 πμ

29/5/2026 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΚΟΥΔΙΝΟΥ ΔΗΜ. απο κάθετο: ΕΓΓΕΛΗ έως κάθετο: ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

639

Κατασκευές

29/5/2026 8:00:00 πμ

29/5/2026 12:00:00 μμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ απο κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

637

Κατασκευές

29/5/2026 8:00:00 πμ

29/5/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ απο κάθετο: ΟΡΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΑΛΚΜΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

614

Λειτουργία

29/5/2026 8:00:00 πμ

29/5/2026 2:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΩΝΟΣ.

366

Κατασκευές

29/5/2026 8:00:00 πμ

29/5/2026 2:00:00 μμ

ΒΙΛΛΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΨΑΘΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Λειτουργία

29/5/2026 8:00:00 πμ

29/5/2026 3:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 88 έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ απο κάθετο: ΖΑΝΝΗ έως κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

29/5/2026 8:00:00 πμ

29/5/2026 3:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΟΔΟΙ: KTEO, ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1658

Λειτουργία

29/5/2026 8:00:00 πμ

29/5/2026 5:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΟΔΟΙ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΑΙΝΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΑΙΣ, ΘΡΑΚΗΣ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΠΙΝΔΟΥ, ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΒΥΡΩΝΟΣ, ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΝΙΚΟΥ, ΜΕΣΣΑΡΑ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΡΕΓΓΙΝΑΣ, ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ, ΤΗΝΟΥ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΑΝΑΦΗΣ, ΝΑΞΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΑΝΔΡΟΥ, ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ, .ΕΛΑΙΩΝ, ΣΕΡΙΦΟΥ, ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ, ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΜΑΡΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΓΑΥΔΟΥ, ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΑΝΑΦΗΣ, ΔΑΦΝΩΝ, ΣΑΜΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΡΟΥ, ΡΟΔΩΝ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΦΙΛΙΑΣ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΥΔΡΑΣ, ΓΕΡΑΚΑ, ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΠΙΝΔΟΥ, ΛΙΜΝΗΣ, ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

451

Λειτουργία

29/5/2026 8:00:00 πμ

29/5/2026 5:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΟΔΟΙ : ΓΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΘΗΝΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΣΜΥΡΝΗΣ, ΛΕΡΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΓΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΔΩΡΙΚΟΥ, ΘΑΣΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΛΕΩΦ.ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΒΑΘΗΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ, ΛΕΩΦ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΘΡΑΚΗΣ, ΠΥΡΓΟΥ, ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΛΑΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

451

Λειτουργία

29/5/2026 8:00:00 πμ

29/5/2026 5:00:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΑΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ, ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΔΙΓΕΝΗ, ΟΜΗΡΟΥ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ, Χ.ΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑΞΟΥ.

368

Κατασκευές

29/5/2026 8:00:00 πμ

29/5/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΜΑΡΙΖΑ ΟΔΟΙ : ΔΑΦΝΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1659

Λειτουργία

29/5/2026 8:00:00 πμ

29/5/2026 6:00:00 μμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΕΒΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΒΡΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ έως κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ έως κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ έως κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΛΙΣΣΟΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΙΛΙΣΣΟΥ 185 από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΙΛΙΣΣΟΣ έως κάθετο: ΓΕΩΡΓ.ΛΕΓΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

29/5/2026 8:00:00 πμ

29/5/2026 6:00:00 μμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ έως κάθετο: ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

29/5/2026 8:00:00 πμ

29/5/2026 6:00:00 μμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

29/5/2026 8:30:00 πμ

29/5/2026 4:30:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΑΓΑΜΕΝΟΝΟΣ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

234

Λειτουργία

29/5/2026 9:00:00 πμ

29/5/2026 11:00:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ έως κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΑΓΡΙΝΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

501

Λειτουργία

29/5/2026 9:00:00 πμ

29/5/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 116 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

638

Κατασκευές

29/5/2026 9:00:00 πμ

29/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 173, 175, 181 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

643

Κατασκευές

29/5/2026 9:00:00 πμ

29/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 171 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

643

Κατασκευές

29/5/2026 9:00:00 πμ

29/5/2026 12:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΙΑΚΩΝ απο κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ έως κάθετο: ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ

640

Κατασκευές

29/5/2026 10:00:00 πμ

29/5/2026 1:00:00 μμ

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΛΟΥΝΤΕΜΗ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ, ΣΚΡΑ, ΘΡΑΚΗΣ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΑΝΘΕΩΝ, Ε.ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ, Ν.ΞΥΛΟΥΡΗ, ΔΑΒΑΚΗ, ΚΑΝΑΡΗ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ, ΚΑΤΣΩΝΗ, ΥΔΡΑΣ, ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ, Α.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, ΜΕΛΑ.

348

Κατασκευές

