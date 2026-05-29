Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Συγγρού στις 2 και 3 Ιουνίου – Ο λόγος

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το διήμερο 2 και 3 Ιουνίου στη Λεωφόρο Συγγρού, λόγω εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Θα πραγματοποιείται προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Συγγρού, από το ύψος της συμβολής με την οδό Φραντζή έως το ύψος της συμβολής με την Ποσειδώνος, ως εξής:

– Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος τις 07:00 έως τις 17:00.

– Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φραντζή τις 10:00 έως τις 17:00.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευση από τα σημεία των εργασιών και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση.