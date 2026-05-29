Βέροια: Φωτιστικό έπεσε στο κεφάλι δικηγόρου μέσα στο Πρωτοδικείο Νάουσας

Στο Πρωτοδικείο της Νάουσας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, ένας πολυέλαιος αποκολλήθηκε από την οροφή και έπεσε πάνω σε δικηγόρο

Μιχάλης Παπαδάκος

Ένα ατυχές περιστατικό σημειώθηκε στο Πρωτοδικείο Νάουσας, το οποίο ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κάτι χειρότερο. Ένας πολυέλαιος ξεκόλλησε από το ταβάνι κατά τη διάρκεια συνεδρίασης κι έπεσε πάνω σε δικηγόρο.

Μιλώντας στο Mega η δικηγόρος Σοφία Ζεϊμπέκη ανέφερε πως ήταν πολύ τυχερή και δεν έπαθε τίποτα, καθώς το φωτιστικό έπεσε δίπλα της και διαλύθηκε.

«Ήμουν τόσο τυχερή, που κι εγώ δεν μπορώ να πιστέψω. Δηλαδή χθες ήταν μια μέρα για την οποία είχα σοκαριστεί. Δεν περίμενα να είμαι τόσο τυχερή. Έπεσε ακριβώς από πάνω μου, Διαλύθηκε το φωτιστικό και δεν έπαθα τίποτα. Βγήκα αλώβητη από όλο αυτό κατά τη διάρκεια συνεδρίασης δικαστηρίου», είπε.

Η ίδια περιέγραψε την κατάσταση των δικαστικών αιθουσών ως άθλια, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο πρωτοδικείο της Νάουσας ήταν παλαιότερα ειρηνοδικείο και αναβαθμίστηκε σε πρωτοδικείο χωρίς να γίνουν απαραίτητες ανακαινίσεις, ενώ τα φωτιστικά στις αίθουσες είναι ξεχαρβαλωμένα.

«Η πρόεδρος ξαφνιάστηκε, σοκαρίστηκε και μετά κατέβηκε να δει σε τι κατάσταση είμαι. Εννοείται ότι το ακροατήριο ήταν γεμάτο από κόσμο, γιατί γινόταν οι δίκες κανονικότατα. Δεν ήμουν μόνο εγώ και η πρόεδρος. Υπήρχαν και συνάδελφοι δικηγόροι. Ευτυχώς δεν έπαθε κανένας τίποτα», συμπλήρωσε η δικηγόρος.

