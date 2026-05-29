Ξάνθη: Στρατιωτικός έσωσε με κίνδυνο της ζωής του άνδρα που είχε πέσει σε εθνική οδό

Snapshot Στρατιωτικός στην Ξάνθη σταμάτησε με κίνδυνο της ζωής του για να σώσει άνδρα που βρέθηκε λιπόθυμος στο οδόστρωμα της παλαιάς εθνικής οδού Ξάνθης

Καβάλας.

Ο στρατιωτικός ειδοποίησε την αστυνομία για τον αποκλεισμό του σημείου και την παροχή πρώτων βοηθειών στον άνδρα.

Ο άνδρας φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και βρέθηκε να κοιμάται στο οδόστρωμα υπό άγνωστες συνθήκες.

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης επιβράβευσε τη γενναία πράξη του στρατιωτικού, αναδεικνύοντας τις αξίες των Ενόπλων Δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Από βέβαιο θάνατο έσωσε ένας στρατιωτικός έναν άνδρα που είχε πέσει στο οδόστρωμα στην παλαιά Εθνική Οδό Ξάνθης Καβάλας.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 28 Μαΐου, ο στρατιωτικός κινούνταν με το όχημά του μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Ξάνθης - Καβάλας όταν ξαφνικά είδε πεσμένο στο οδόστρωμα έναν άνδρα, ο οποίος διέτρεχε τον κίνδυνο να χτυπηθεί από κάποιο διερχόμενο αυτοκίνητο.

Αμέσως ο στρατιωτικός σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και έσπευσε να βοηθήσει τον άνδρα, ο οποίος έδειχνε να είναι λιπόθυμος. Παράλληλα ειδοποίησε την αστυνομία προκειμένου να αποκλειστεί το σημείο και να προσφερθούν στον άνδρα οι πρώτες βοήθειες.

Πράγματι η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο και ο άνδρας απομακρύνθηκε με απόλυτη ασφάλεια. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thestival.gr ο άνδρας φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και υπό άγνωστες συνθήκες βρέθηκε να κοιμάται στο οδόστρωμα της παλαιάς εθνικής οδού.

Η γενναία πράξη του στρατιωτικού που με κίνδυνο της ζωής του έσωσε έναν συνάνθρωπο του επιβραβεύτηκε και από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (ΕΣΠΕΕΞ). Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης ανέφερε σε ανακοίνωση ότι η πράξη του στρατιωτικού «αναδεικνύει έμπρακτα τις αξίες που διέπουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων: επαγρύπνηση, κοινωνική ευαισθησία, υπευθυνότητα και διάθεση προσφοράς προς τον συνάνθρωπο» και έδωσε συγχαρητήρια στον στρατιωτικό για την ενέργεια του.