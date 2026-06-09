Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: "Μαύρο" καλοκαίρι για Ανδρουλάκη, Φάμελλο
Ελεύθερος Τύπος: 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών
Η Καθημερινή: Προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις
Τα Νέα: Λύθηκε ο γρίφος
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου
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