Μαραθώνας: Συναγερμός για δύο εστίες φωτιάς σε κοντινή απόσταση

Snapshot Στον Μαραθώνα εκδηλώθηκαν δύο φωτιές σε κοντινή απόσταση με διαφορά λίγων λεπτών.

Οι φωτιές ξέσπασαν σε ξερά χόρτα σε οικοπεδικούς χώρους χωρίς άμεση απειλή για κατοικίες.

Η πρώτη εστία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα και εθελοντικές ομάδες. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για δύο εστίες φωτιάς που ξέσπασαν με διαφορά λίγων λεπτών στον Μαραθώνα και βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μία πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην οδό Αττάλου, κοντά στη συμβολή με τη Φειδιππίδου, ενώ η δεύτερη στην περιοχή της οδού Σπύρου Λούη. Και στις δύο περιπτώσεις καίγονται ξερά χόρτα σε οικοπεδικούς χώρους, χωρίς να υπάρχει άμεση απειλή για κατοικίες, καθώς η περιοχή δεν είναι πυκνοκατοικημένη.

Η πρώτη εστία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και εθελοντικές ομάδες.