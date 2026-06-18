Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (18/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 18 Ιουνίου, στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
18/6/2026 8:00:00 πμ
18/6/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΛΥΚΑΒΒΗΤΟΥ 35 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
704
Λειτουργία
18/6/2026 8:00:00 πμ
18/6/2026 11:00:00 πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Λ.ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ - ΚΙΛΚΙΣ - ΙΚΑΡΟΥ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΕΛΛΗΣ - ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ - ΠΥΘΑΓΟΡΑ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ - ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - ΚΕΚΡΟΠΟΣ
257
Κατασκευές
18/6/2026 8:00:00 πμ
18/6/2026 11:00:00 πμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΣΥΡΟΥ - ΔΑΙΔΑΛΟΥ - ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ - ΚΟΝΙΤΣΗΣ - ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΜΠΛΟΥΜΠΙΔΗ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
256
Κατασκευές
18/6/2026 8:00:00 πμ
18/6/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΤΑΫΓΕΤΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΝΟ 3 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΝΟ 8 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
756
Κατασκευές
18/6/2026 8:00:00 πμ
18/6/2026 12:00:00 μμ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΛΑΝΙΤΟΥ έως κάθετο: ΠΗΓΑΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
18/6/2026 8:00:00 πμ
18/6/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΓΕΡΑΚΗ απο κάθετο: ΓΙΑΝΝΑΡΗ έως κάθετο: ΤΕΡΤΙΠΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΕΡΤΙΠΗ απο κάθετο: ΓΕΡΑΚΗ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
664
Λειτουργία
18/6/2026 8:00:00 πμ
18/6/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΛΕΜΠΕΣΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΛΑΙΣΧΡΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΡΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
755
Κατασκευές
18/6/2026 8:00:00 πμ
18/6/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ 10 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
703
Λειτουργία
18/6/2026 8:00:00 πμ
18/6/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΑΣΛΗ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
656
Λειτουργία
18/6/2026 8:00:00 πμ
18/6/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΗΤΡΟΠΡΤΡΟΒΑ 27 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
655
Λειτουργία
18/6/2026 8:00:00 πμ
18/6/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΧΑΙΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
702
Λειτουργία
18/6/2026 8:00:00 πμ
18/6/2026 1:00:00 μμ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
ΟΔΟΙ: ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ, ΓΑΖΙΑΣ, ΝΑΤΣΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1678
Λειτουργία
18/6/2026 8:00:00 πμ
18/6/2026 1:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΛΤΕΖΟΥ έως κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΑΛΤΕΖΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΟΛΤΕΖΟΥ έως κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
746
Κατασκευές
18/6/2026 8:00:00 πμ
18/6/2026 2:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ, ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ.
404
Κατασκευές
18/6/2026 8:00:00 πμ
18/6/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΛΥΓΑΡΙΑΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΙΤΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
464
Λειτουργία
18/6/2026 8:00:00 πμ
18/6/2026 4:00:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΙΚΑΡΙΑΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ
255
Κατασκευές
18/6/2026 8:00:00 πμ
18/6/2026 5:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ ΟΔΟI: ΛΕΩΦ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΚΑΒΑΣΑΛΙΩΤΟΥ Ι., ΗΡΑΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΧΡ., ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΣΙΚΗ Δ., ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κ., ΚΙΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
1676
Λειτουργία
18/6/2026 9:00:00 πμ
18/6/2026 11:00:00 πμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
750
Λειτουργία
18/6/2026 9:00:00 πμ
18/6/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 143, ΝΟ 151, ΝΟ 157 από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ
749
Κατασκευές
18/6/2026 9:00:00 πμ
18/6/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ απο κάθετο: ΤΑΓ. ΠΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ ΝΟ 69 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
758
Κατασκευές
18/6/2026 9:00:00 πμ
18/6/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΜΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΠΑΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΙΘΑΚΗΣ ΝΟ 1, ΝΟ 7 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΘΑΚΗΣ ΝΟ 8 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
748
Κατασκευές
18/6/2026 10:00:00 πμ
18/6/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΣΤΡΙΣΙΑΝΑΚΗ ΚΑΙ ΜΠΑΚΟΥ.
405
Κατασκευές
18/6/2026 11:00:00 πμ
18/6/2026 2:00:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ - ΜΕΤΑΞΥ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΛΕΩΣ
258
Κατασκευές
18/6/2026 11:00:00 πμ
18/6/2026 3:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΕΡΓΗ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
747
Κατασκευές
18/6/2026 11:00:00 πμ
18/6/2026 3:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΕΡΓΗ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
747
Κατασκευές
18/6/2026 12:00:00 μμ
18/6/2026 3:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 191 απο κάθετο: ΧΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓΝΩΣΤ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
757
Κατασκευές
18/6/2026 12:30:00 μμ
18/6/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΗΛΙΚΑ απο κάθετο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΦΥΛΗΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΦΥΛΗΣ απο κάθετο: ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ
705
Λειτουργία
18/6/2026 4:00:00 μμ
18/6/2026 6:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΩΝΗ έως κάθετο: ΜΑΚΡΗ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΩΝΗ απο κάθετο: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ απο κάθετο: ΜΑΚΡΗ έως κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ έως κάθετο: ΑΡΩΝΗ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ
717
Λειτουργία