Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (19/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Έως ημ/νία και ώρα

Από ημ/νία και ώρα

19/6/2026 8:00:00 πμ 19/6/2026 10:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΛΑΡΙΣΣΗΣ απο κάθετο: ΠΑΥΛΗ έως κάθετο: ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 49 έως κάθετο: ΛΑΡΙΣΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 740 Λειτουργία

19/6/2026 8:00:00 πμ 19/6/2026 10:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΚΟΡΔΙΓΚΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 666 Λειτουργία

19/6/2026 8:00:00 πμ 19/6/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΔΕΛΒΙΝΟΥ απο κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ έως κάθετο: ΧΕΛΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 706 Λειτουργία

19/6/2026 8:00:00 πμ 19/6/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:Π. ΡΑΛΗ 54 - 44 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 665 Λειτουργία

19/6/2026 8:00:00 πμ 19/6/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ απο κάθετο: ΑΜΥΝΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΔΑΝΙΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 760 Κατασκευές

19/6/2026 8:00:00 πμ 19/6/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΛΙΖΑΡΔΟΥ έως κάθετο: ΑΜΟΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 707 Λειτουργία

19/6/2026 8:00:00 πμ 19/6/2026 2:00:00 μμ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ - ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΥΔΡΑΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΜΑΝΗΣ - ΣΠΕΤΣΩΝ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ - ΜΙΜΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΤΑΙΝΑΡΟΥ - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΣΟΦ. ΒΕΜΠΟ - ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΤΗΝΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ 259 Κατασκευές

19/6/2026 8:00:00 πμ 19/6/2026 3:00:00 μμ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ. 407 Κατασκευές

19/6/2026 8:00:00 πμ 19/6/2026 3:00:00 μμ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙ ΟΔΟΙ: ΑΙΑΝΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ, ΗΜΕΡΟΥ ΠΕΥΚΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΙΜΒΡΟΥ, ΜΥΡΤΙΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 465 Λειτουργία

19/6/2026 8:00:00 πμ 19/6/2026 3:00:00 μμ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ. 407 Κατασκευές

19/6/2026 8:00:00 πμ 19/6/2026 3:00:00 μμ ΤΑΥΡΟΥ Μονά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΟ 19 απο κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

19/6/2026 8:00:00 πμ 19/6/2026 5:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΜΑΡΚΑΤΙ - ΝΑΞΟΥ - ΕΡΜΟΥ - Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΠΡΙΦΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ. 1666 Λειτουργία

19/6/2026 8:30:00 πμ 19/6/2026 12:30:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΝΕΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ ΣΤΥΛΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΙΛΙΝΩΝ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΩΜΗΣ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ 612 Κατασκευές

19/6/2026 8:30:00 πμ 19/6/2026 7:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΡΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ έως κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΙΑΡΧΗΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ έως κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ έως κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ 612 Κατασκευές

19/6/2026 8:30:00 πμ 19/6/2026 7:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΥΛΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΜΗΝΑ απο κάθετο: ΔΩΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΥΣΗΝΑ απο κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ 612 Κατασκευές

19/6/2026 9:00:00 πμ 19/6/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΠΗΓΑΣΟΥ απο κάθετο: ΜΑΧΗΣ ΜΑΛΑΤΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΝΑΚΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΝΑΚΤΟΣ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΤΣΙΓΑΝΤΕ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ 751 Κατασκευές

19/6/2026 9:00:00 πμ 19/6/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟ 31 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 759 Κατασκευές

19/6/2026 9:00:00 πμ 19/6/2026 12:00:00 μμ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΜΗΤΟΥ απο κάθετο: ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΗΛΕΚΤΡΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ απο κάθετο: ΗΛΕΚΤΡΑΣ έως κάθετο: ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΚΤΡΑΣ απο κάθετο: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ έως κάθετο: ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΝΟ 4 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 754 Κατασκευές

19/6/2026 9:00:00 πμ 19/6/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΜΑΜΑΗ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΝΟ 10, ΝΟ 17, ΝΟ 19, ΝΟ 32, ΝΟ 34, ΝΟ 36, ΝΟ 43 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 761 Κατασκευές

19/6/2026 9:00:00 πμ 19/6/2026 12:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ 753 Κατασκευές

19/6/2026 9:00:00 πμ 19/6/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ έως κάθετο: ΣΚΙΠΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 138 από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ 752 Κατασκευές

19/6/2026 9:00:00 πμ 19/6/2026 12:30:00 μμ Π.ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΥΖΗ. 414 Κατασκευές

19/6/2026 10:00:00 πμ 19/6/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ, ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ, ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ. 408 Κατασκευές

19/6/2026 11:00:00 πμ 19/6/2026 1:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΣΑΘΑ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ 667 Λειτουργία

19/6/2026 12:30:00 μμ 19/6/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ 708 Λειτουργία