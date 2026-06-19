Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (19/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου, στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (19/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

19/6/2026 8:00:00 πμ

19/6/2026 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΛΑΡΙΣΣΗΣ απο κάθετο: ΠΑΥΛΗ έως κάθετο: ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 49 έως κάθετο: ΛΑΡΙΣΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

740

Λειτουργία

19/6/2026 8:00:00 πμ

19/6/2026 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΟΡΔΙΓΚΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

666

Λειτουργία

19/6/2026 8:00:00 πμ

19/6/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΔΕΛΒΙΝΟΥ απο κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ έως κάθετο: ΧΕΛΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

706

Λειτουργία

19/6/2026 8:00:00 πμ

19/6/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:Π. ΡΑΛΗ 54 - 44 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

665

Λειτουργία

19/6/2026 8:00:00 πμ

19/6/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ απο κάθετο: ΑΜΥΝΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΔΑΝΙΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

760

Κατασκευές

19/6/2026 8:00:00 πμ

19/6/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΛΙΖΑΡΔΟΥ έως κάθετο: ΑΜΟΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

707

Λειτουργία

19/6/2026 8:00:00 πμ

19/6/2026 2:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ - ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΥΔΡΑΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΜΑΝΗΣ - ΣΠΕΤΣΩΝ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ - ΜΙΜΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΤΑΙΝΑΡΟΥ - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΣΟΦ. ΒΕΜΠΟ - ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΤΗΝΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ

259

Κατασκευές

19/6/2026 8:00:00 πμ

19/6/2026 3:00:00 μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

407

Κατασκευές

19/6/2026 8:00:00 πμ

19/6/2026 3:00:00 μμ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΙΚΕΡΜΙ ΟΔΟΙ: ΑΙΑΝΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ, ΗΜΕΡΟΥ ΠΕΥΚΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΙΜΒΡΟΥ, ΜΥΡΤΙΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

465

Λειτουργία

19/6/2026 8:00:00 πμ

19/6/2026 3:00:00 μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

407

Κατασκευές

19/6/2026 8:00:00 πμ

19/6/2026 3:00:00 μμ

ΤΑΥΡΟΥ

Μονά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΟ 19 απο κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

19/6/2026 8:00:00 πμ

19/6/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑ - ΜΑΡΚΑΤΙ - ΝΑΞΟΥ - ΕΡΜΟΥ - Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΠΡΙΦΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

1666

Λειτουργία

19/6/2026 8:30:00 πμ

19/6/2026 12:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΝΕΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ ΣΤΥΛΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΙΛΙΝΩΝ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΩΜΗΣ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ

612

Κατασκευές

19/6/2026 8:30:00 πμ

19/6/2026 7:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΡΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ έως κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΙΑΡΧΗΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ έως κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ έως κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

612

Κατασκευές

19/6/2026 8:30:00 πμ

19/6/2026 7:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΞΥΛΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΜΗΝΑ απο κάθετο: ΔΩΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΥΣΗΝΑ απο κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

612

Κατασκευές

19/6/2026 9:00:00 πμ

19/6/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΗΓΑΣΟΥ απο κάθετο: ΜΑΧΗΣ ΜΑΛΑΤΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΝΑΚΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΝΑΚΤΟΣ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΤΣΙΓΑΝΤΕ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

751

Κατασκευές

19/6/2026 9:00:00 πμ

19/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟ 31 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

759

Κατασκευές

19/6/2026 9:00:00 πμ

19/6/2026 12:00:00 μμ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΜΗΤΟΥ απο κάθετο: ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΗΛΕΚΤΡΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ απο κάθετο: ΗΛΕΚΤΡΑΣ έως κάθετο: ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΚΤΡΑΣ απο κάθετο: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ έως κάθετο: ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΝΟ 4 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

754

Κατασκευές

19/6/2026 9:00:00 πμ

19/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΜΑΜΑΗ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΝΟ 10, ΝΟ 17, ΝΟ 19, ΝΟ 32, ΝΟ 34, ΝΟ 36, ΝΟ 43 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

761

Κατασκευές

19/6/2026 9:00:00 πμ

19/6/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

753

Κατασκευές

19/6/2026 9:00:00 πμ

19/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ έως κάθετο: ΣΚΙΠΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 138 από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ

752

Κατασκευές

19/6/2026 9:00:00 πμ

19/6/2026 12:30:00 μμ

Π.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΥΖΗ.

414

Κατασκευές

19/6/2026 10:00:00 πμ

19/6/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ, ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ, ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ.

408

Κατασκευές

19/6/2026 11:00:00 πμ

19/6/2026 1:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΣΑΘΑ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ

667

Λειτουργία

19/6/2026 12:30:00 μμ

19/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ

708

Λειτουργία

19/6/2026 2:00:00 μμ

19/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΞΕΝΙΑΣ απο κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΒΡΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΒΡΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΞΕΝΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΞΕΝΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

741

Λειτουργία

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