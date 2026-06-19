«Βγήκαν απ'τα ρούχα τους»: Για 19η χρονιά διοργανώνεται η Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη

Πρόκειται για μία δράση ακτιβισμού για το περιβάλλον μέσω της απελευθέρωσης του σώματος που έχει σκοπό να τραβήξει τα βλέμματα 

Ελένη Ευστρατίου

«Βγήκαν απ'τα ρούχα τους»: Για 19η χρονιά διοργανώνεται η Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη

13η ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΥΜΝΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 19 Ιουνίου, στις 19:00 στο κέντρο της πόλης.
  • Η ποδηλατοδρομία προωθεί το ποδήλατο ως οικολογικό μέσο μετακίνησης και εκφράζει διαμαρτυρία κατά των πολέμων και της οικολογικής καταστροφής.
  • Η εκδήλωση περιλαμβάνει bodypainting από τις 17:00 στο Πάρκο ΧΑΝΘ και είναι ανοιχτή σε όλους με ποδήλατα, ρόλερς και άλλα μη μηχανοκίνητα μέσα.
  • Το κίνημα ξεκίνησε το 2001 και είναι διεθνές, με συμμετοχές σε πάνω από 70 πόλεις, ενώ στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται από το 2008 με αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων.
  • Οι διεκδικήσεις της ποδηλατοδρομίας περιλαμβάνουν ασφαλή ποδηλατόδρομα, προστασία του περιβάλλοντος, ειρήνη, ελευθερία έκφρασης και σωματική αυτοδιάθεση.
Snapshot powered by AI

Η καθιερωμένη «Γυμνή Ποδηματοδρομία» της Θεσσαλονίκης πρόκειται να λάβει χώρα σήμερα, 19 Ιουνίου, στο κέντρο της πόλης κατά τις 19:00.

Πρόκειται για μία ακριβίστικη δράση, η οποία διοργανώνεται εδώ και 19 συνεχόμενα χρόνια με πολλές συμμετοχές. Σκοπός της είναι η ανάδειξη του ποηλάτου ως οικολογικού μέσου μετακίνησης, η απελευθέρωση του σώματος και η διαμαρτυρία κατά των πολέμων και της οικολογικής καταστροφής.

thessalonikh-podhlato

15η ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΥΜΝΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

MotionTeam/EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Η ανακοίνωση της φετινής διοργάνωσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ = Πετρέλαιο = Γεωπολιτική = Πόλεμος = Οικονομική & Κοινωνική Κρίση = Πρόσφυγες = Θύματα.

ΠΟΔΗΛΑΤΟ = ΕΙΡΗΝΗ ! Για αυτό:

Ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα STOP στην άσεμνη έκθεση των ανθρώπων και του πλανήτη στη ρύπανση και τη βία. Μια γιορτή διεκδίκησης για το Ποδήλατο, Περιβάλλον, Ελεύθερο Σώμα. Ελάτε όσο γυμν* τολμάτε, ελεύθερη συμμετοχή, με ποδήλατα, ρόλερς και άλλα μη-μηχανοκίνητα.

19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία | World Naked Bike Ride

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 Ιουνίου 2026 Θεσσαλονίκη.

19:00 συγκέντρωση Ποδηλατοπορείας | από τις 17:00 Bodypainting | Πάρκο ΧΑΝΘ.

Η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία είναι ένα διεθνές αυτοοργανωμένο και αποκεντρωμένο κίνημα και συμμετέχουν σε αυτό περισσότερες από 70 πόλεις σε όλο τον κόσμο, ενώ στην Ελλάδα πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από το 2008 με συναυλίες, δρώμενα, και παράλληλες εκδηλώσεις.

Είναι μια γιορτή διεκδίκησης για την προώθηση, του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης και της ήπιας κινητικότητας, ενάντια στην κουλτούρα του αυτοκινήτου και της ρύπανσης που δημιουργεί. Για την απεξάρτηση μας από το πετρέλαιο, τον λιγνίτη και τις μη ήπιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για την οικολογία, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την επανασύνδεση με τη φύση, την αποανάπτυξη, την ειρήνη & τη μη-βία, τα δικαιώματα ανθρώπινων και-μη ζώων, την ελευθερία του σώματος, της έκφρασης και της σεξουαλικότητας, την ισότητα και την διαφορετικότητα, την απενοχοποίηση του φυσικού γυμνού μας σώματος, χωρίς διακρίσεις.

ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ;

➤Ασφαλές Δίκτυο Ποδηλατόδρομων ➤Μητροπολιτικό Πάρκο ΔΕΘ ➤Τέμπη Δικαιοσύνη ➤StopWars ➤StopFlyover ➤ΌχιLNG ➤Σώστε Τα Δέντρα ➤Ελεύθερο Νερό ➤NoUniPolice ➤No Borders ➤Όχι Καύση Σκουπιδιών ➤Stop Ρύπανση Ελπε ➤Όχι Εξορύξεις ➤Όχι Στον Χρυσό ➤Όχι Πυρηνικά ➤Πεζόδρομοι Πράσινο Παντού ➤Όχι Κτίσιμο Ελεύθερων χώρων ➤Ελεύθερη Κατασκήνωση ➤ΕλεύθεραCamperVan ➤Ναι Παραλίες Γυμνιστών ➤Ελεύθερο Σώμα ➤Σώμα Μου Επιλογή Μου ➤Ελεύθερη Έκφραση ➤Όριο30χλμ ➤GoVegan ➤Όχι Zωολογικοίκήποι Eνυδρεία

thessalonikh-podhlato

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 11η ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΥΜΝΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ

MotionTeam/EUROKINISSI/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Το World Naked Bike Ride

Η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία (World Naked Bike Ride) ξεκίνησε το 2001 στη Σαραγόσα της Ισπανίας ως μία ένδειξη διαμαρτυρίας που ήθελε να τραβήξει τα βλέμματα.

Λόγω της μεγάλης του επιτυχίας καθιερώθηκε το 2004 με πρωτοβουλία από το Βανκούβερ του Καναδά και εξαπλώθηκε σε περισσότερες από 70 πόλεις του κόσμου. Πρόκειται για ένα ειρηνικό κίνημα που γιορτάζει το ποδήλατο, το περιβάλλον και το ελεύθερο σώμα.

Στην Ελλάδα διοργανώθηκε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη το 2008 με την συμμετοχή εκατό ατόμων. Από τότε διοργανώνεται κάθε χρόνο και έφτασε να συμμετέχουν μέχρι και 2.000 ποδηλάτα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Βρέθηκε ο Καργάκης που έδωσε εντολή για την έκρηξη στο σπίτι του Φραγκιαδάκη

12:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άλμα 37% στα έσοδα του ελληνικού τουρισμού στο α’ τετράμηνο παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για το νοσοκομείο Ρόδου: Αυτή είναι η βάνα νερού που έσπασε και πήρε έκταση στα ΜΜΕ

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Το φιάσκο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: Πώς η «συμφωνία του αιώνα έγινε κατάρα» - Το ανοιχτό μέτωπο του Λιβάνου και τα μαθήματα του παρελθόντος

12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Φτιάξαμε ένα τέρας»: Γιατί εταιρίες-κολοσσοί βάζουν φρένο στη χρήση AI από τους εργαζόμενους

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Το Μαύρο Κουτί της Γης: Μέσα στην παράξενη κατασκευή που θα καταγράψει το τέλος της ανθρωπότητας

12:26ΦΑΡΜΑΚΟ

Το 45% των Ελλήνων έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιοτικού το 2024 - «Πρωταθλητές» τα νησιά

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Σε κρίσιμη κατάσταση ο τρίχρονος που πέταξε σε λάκκο κροκοδείλων, 30χρονος με νοητική υστέρηση

12:16ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Χακίμι παραπέμπεται σε δίκη για την υπόθεση βιασμού

12:15ΕΛΛΑΔΑ

L’Étape Greece by Tour de France: Η καρδιά του cycling χτυπά ξανά στη Σπάρτη τον Απρίλιο του 2027

11:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers για νόμο Κατσέλη: Άμεσα εφαρμοστέα η απόφαση του Αρείου Πάγου αλλά επειδή χρειάζονται… αποσαφηνίσεις οι δανειολήπτες να συνεχίσουν να καταβάλλουν όλη τη μηνιαία δόση

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 34χρονος εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ - Δεν βρέθηκαν τα χρήματα

11:50ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκαν απ'τα ρούχα τους»: Για 19η χρονιά διοργανώνεται η Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πεντάγωνο: Εκτόξευσε 2.000 πυραύλους μέσα σε 96 ώρες κατά του Ιράν με την τεχνητή νοημοσύνη «Grok» - Είχε εμπλοκή η ΑΙ στο πολύνεκρο χτύπημα σε νηπιαγωγείο στην Μινάμπ;

11:44WHAT THE FACT

Αυτά τα τρόφιμα καλό είναι να μην τα βάζετε στο ψυγείο

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διάζωμα στη Λεωφόρο Κηφισού - Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων

11:35ΥΓΕΙΑ

Γιατί τα αυγά δεν είναι ίδια για όλους: Το διατροφικό παράδοξο που αλλάζει όσα ξέραμε

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς για σχέδιο αποκατάστασης των Προσφυγικών: «Κανένας μόνος – Φροντίδα για όλους»

11:25WHAT THE FACT

Νέα απάτη στα ΑΤΜ: Η κίνηση που πρέπει να κάνετε για να μην σας κλέψουν

11:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο ποδοσφαιριστής που έσπασε το πόδι του Κονέ είχε τραυματίσει σοβαρά και τον Νειμάρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:14ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες προειδοποιούν: Το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα έχει συσσωρεύσει ενέργεια 1.000 ετών - «Έρχεται μεγάλος σεισμός»

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Σε κρίσιμη κατάσταση ο τρίχρονος που πέταξε σε λάκκο κροκοδείλων, 30χρονος με νοητική υστέρηση

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο προϊστορικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 34χρονος εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ - Δεν βρέθηκαν τα χρήματα

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα... εκτός Ελλάδας - Ο ρόλος του αντικυκλώνα για τη χώρα μας

11:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο ποδοσφαιριστής που έσπασε το πόδι του Κονέ είχε τραυματίσει σοβαρά και τον Νειμάρ

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ποδοσφαιρικό αγώνα: Νεκρός 14χρονος μετά από σουτ που δέχτηκε στο στήθος

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολ Έιβερι: Τραγικό τέλος για τον ηθοποιό του All My Children και τη σύζυγό του - Σκοτώθηκαν από φωτιά στο σπίτι τους

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Όμηρος της Χαμάς για 739 ημέρες: Βιασμοί, εξευτελισμοί, κτηνωδία - «Κάθε δευτερόλεπτο ήταν σαν μια ζωή»

10:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ήξερε πολύ καλά τι έκανε, παιδιά δολοφονούνται σε σχολική γιορτή»: Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για την αδέσποτη σφαίρα που σκότωσε τον 11χρονο Μάριο στο Μενίδι

10:30WHAT THE FACT

Κίνδυνος από το σκιαγραφικό της μαγνητικής: Πώς μια απλή εξέταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στη Βρετανία: 30χρονος πέταξε τρίχρονο νήπιο στους κροκόδειλους - Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Φτιάξαμε ένα τέρας»: Γιατί εταιρίες-κολοσσοί βάζουν φρένο στη χρήση AI από τους εργαζόμενους

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός σε βάφτιση στην Κρήτη: Ιερέας έδιωξε τους νονούς και σταμάτησε το μυστήριο

11:50ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκαν απ'τα ρούχα τους»: Για 19η χρονιά διοργανώνεται η Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Η τελευταία της επαφή και το κινητό που «σιώπησε» ξαφνικά – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

06:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Το ρήγμα-ρεκόρ των 3.000 χιλιομέτρων - Πρωτοφανής παγκόσμιος σεισμικός κίνδυνος

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι βοριάδες και το νέο στοιχείο από την Κυριακή - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέρα προς μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ