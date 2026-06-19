«Βγήκαν απ'τα ρούχα τους»: Για 19η χρονιά διοργανώνεται η Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 19 Ιουνίου, στις 19:00 στο κέντρο της πόλης.

Η ποδηλατοδρομία προωθεί το ποδήλατο ως οικολογικό μέσο μετακίνησης και εκφράζει διαμαρτυρία κατά των πολέμων και της οικολογικής καταστροφής.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει bodypainting από τις 17:00 στο Πάρκο ΧΑΝΘ και είναι ανοιχτή σε όλους με ποδήλατα, ρόλερς και άλλα μη μηχανοκίνητα μέσα.

Το κίνημα ξεκίνησε το 2001 και είναι διεθνές, με συμμετοχές σε πάνω από 70 πόλεις, ενώ στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται από το 2008 με αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων.

Οι διεκδικήσεις της ποδηλατοδρομίας περιλαμβάνουν ασφαλή ποδηλατόδρομα, προστασία του περιβάλλοντος, ειρήνη, ελευθερία έκφρασης και σωματική αυτοδιάθεση. Snapshot powered by AI

Η καθιερωμένη «Γυμνή Ποδηματοδρομία» της Θεσσαλονίκης πρόκειται να λάβει χώρα σήμερα, 19 Ιουνίου, στο κέντρο της πόλης κατά τις 19:00.

Πρόκειται για μία ακριβίστικη δράση, η οποία διοργανώνεται εδώ και 19 συνεχόμενα χρόνια με πολλές συμμετοχές. Σκοπός της είναι η ανάδειξη του ποηλάτου ως οικολογικού μέσου μετακίνησης, η απελευθέρωση του σώματος και η διαμαρτυρία κατά των πολέμων και της οικολογικής καταστροφής.

15η ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΥΜΝΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MotionTeam/EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Η ανακοίνωση της φετινής διοργάνωσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ = Πετρέλαιο = Γεωπολιτική = Πόλεμος = Οικονομική & Κοινωνική Κρίση = Πρόσφυγες = Θύματα.

ΠΟΔΗΛΑΤΟ = ΕΙΡΗΝΗ ! Για αυτό:

Ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα STOP στην άσεμνη έκθεση των ανθρώπων και του πλανήτη στη ρύπανση και τη βία. Μια γιορτή διεκδίκησης για το Ποδήλατο, Περιβάλλον, Ελεύθερο Σώμα. Ελάτε όσο γυμν* τολμάτε, ελεύθερη συμμετοχή, με ποδήλατα, ρόλερς και άλλα μη-μηχανοκίνητα.

19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία | World Naked Bike Ride

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 Ιουνίου 2026 Θεσσαλονίκη.

19:00 συγκέντρωση Ποδηλατοπορείας | από τις 17:00 Bodypainting | Πάρκο ΧΑΝΘ.

Η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία είναι ένα διεθνές αυτοοργανωμένο και αποκεντρωμένο κίνημα και συμμετέχουν σε αυτό περισσότερες από 70 πόλεις σε όλο τον κόσμο, ενώ στην Ελλάδα πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από το 2008 με συναυλίες, δρώμενα, και παράλληλες εκδηλώσεις.

Είναι μια γιορτή διεκδίκησης για την προώθηση, του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης και της ήπιας κινητικότητας, ενάντια στην κουλτούρα του αυτοκινήτου και της ρύπανσης που δημιουργεί. Για την απεξάρτηση μας από το πετρέλαιο, τον λιγνίτη και τις μη ήπιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για την οικολογία, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την επανασύνδεση με τη φύση, την αποανάπτυξη, την ειρήνη & τη μη-βία, τα δικαιώματα ανθρώπινων και-μη ζώων, την ελευθερία του σώματος, της έκφρασης και της σεξουαλικότητας, την ισότητα και την διαφορετικότητα, την απενοχοποίηση του φυσικού γυμνού μας σώματος, χωρίς διακρίσεις.

ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ;

➤Ασφαλές Δίκτυο Ποδηλατόδρομων ➤Μητροπολιτικό Πάρκο ΔΕΘ ➤Τέμπη Δικαιοσύνη ➤StopWars ➤StopFlyover ➤ΌχιLNG ➤Σώστε Τα Δέντρα ➤Ελεύθερο Νερό ➤NoUniPolice ➤No Borders ➤Όχι Καύση Σκουπιδιών ➤Stop Ρύπανση Ελπε ➤Όχι Εξορύξεις ➤Όχι Στον Χρυσό ➤Όχι Πυρηνικά ➤Πεζόδρομοι Πράσινο Παντού ➤Όχι Κτίσιμο Ελεύθερων χώρων ➤Ελεύθερη Κατασκήνωση ➤ΕλεύθεραCamperVan ➤Ναι Παραλίες Γυμνιστών ➤Ελεύθερο Σώμα ➤Σώμα Μου Επιλογή Μου ➤Ελεύθερη Έκφραση ➤Όριο30χλμ ➤GoVegan ➤Όχι Zωολογικοίκήποι Eνυδρεία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 11η ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΥΜΝΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ MotionTeam/EUROKINISSI/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Το World Naked Bike Ride

Η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία (World Naked Bike Ride) ξεκίνησε το 2001 στη Σαραγόσα της Ισπανίας ως μία ένδειξη διαμαρτυρίας που ήθελε να τραβήξει τα βλέμματα.

Λόγω της μεγάλης του επιτυχίας καθιερώθηκε το 2004 με πρωτοβουλία από το Βανκούβερ του Καναδά και εξαπλώθηκε σε περισσότερες από 70 πόλεις του κόσμου. Πρόκειται για ένα ειρηνικό κίνημα που γιορτάζει το ποδήλατο, το περιβάλλον και το ελεύθερο σώμα.

Στην Ελλάδα διοργανώθηκε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη το 2008 με την συμμετοχή εκατό ατόμων. Από τότε διοργανώνεται κάθε χρόνο και έφτασε να συμμετέχουν μέχρι και 2.000 ποδηλάτα.

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