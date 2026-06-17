Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικο με ποδήλατο - Υπέστη κακώσεις στο κεφάλι

Τροχαίο ατύχημα με τραυματία ένα ανήλικο παιδί 10 ετών σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Νέας Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί έκανε βόλτες με το ποδήλατό του στην περιοχή όπου διαμένει και κατά την διέλευσή του από διασταύρωση σε κατηφορικό δρόμο παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Ο 10χρονος υπέστη κακώσεις στο κεφάλι και στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με ενημέρωση το παιδί έχει τραυματιστεί ελαφρά, καθώς ο οδηγός φέρεται να κινούταν με χαμηλή ταχύτητα.

Διαβάστε επίσης