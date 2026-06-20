Σε βαρύ κλίμα το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τσόγκα - Συντετριμμένη η σύζυγός του, Μαίρη Ραζή

Snapshot Ο ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας απεβίωσε αιφνίδια σε ηλικία 75 ετών.

Η κηδεία του τελέστηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ζωγράφου με τη συμμετοχή συγγενών, φίλων και συναδέλφων.

Η σύζυγός του, Μαίρη Ραζή, ήταν παρούσα και εξέφρασε δημόσια τον πόνο της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απώλειά του προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του.

Η οικογένεια και οι οικείοι του τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, διατηρώντας ζωντανές τις αναμνήσεις του. Snapshot powered by AI

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο συγκεντρώθηκαν σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ζωγράφου για να αποχαιρετήσουν τον ηθοποιό Σωτήρη Τσόγκα, ο οποίος έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Από νωρίς στο κοιμητήριο βρέθηκε και η σύζυγός του, Μαίρη Ραζή, εμφανώς συγκινημένη, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα που τη στηρίζουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η απώλεια που σκόρπισε θλίψη

Η είδηση του θανάτου του Σωτήρη Τσόγκα προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του στο θέατρο και την υποκριτική.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε νωρίς μεσημέρι του Σαββάτου, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να δίνουν το «παρών» για το τελευταίο αντίο.

H σύζυγος του Σωτήρη Τσόγκα, Μαίρη Ραζή Eurokinissi

Το συγκινητικό μήνυμα της Μαίρης Ραζή

Λίγες ώρες μετά την απώλεια του συζύγου της, η Μαίρη Ραζή επέλεξε να τον αποχαιρετήσει και δημόσια, μέσα από μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον πόνο της για τον χαμό του ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της.

Κηδεία του ηθοποιού Σωτήρη Τσόγκα Eurokinissi

Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για την οικογένεια και τους οικείους του ηθοποιού, οι οποίοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, κρατώντας ζωντανές τις αναμνήσεις από τη ζωή και την πορεία του.

Η Άννα Φόνσου Eurokinissi

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