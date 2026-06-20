Ροδόπη: Μεγάλη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ροδόπη: Μεγάλη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση - Επιχειρούν εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική περιοχή στην Παλαιά Κρωβύλη, δήμος Μαρωνείας – Σαπών, Ροδόπης.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 42 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρες ομάδες, 10 πυροσβεστικά οχήματα και 5 αεροσκάφη.
  • Η τοπική αυτοδιοίκηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
  • Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε εξέλιξη με στόχο τον περιορισμό και τον έλεγχο της φωτιάς.
  • Οι συνθήκες στην περιοχή παρακολουθούνται συνεχώς για την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς.
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική περιοχή στην Παλαιά Κρωβύλη, στον δήμο Μαρωνείας – Σαπών της Ροδόπης.

Μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 42 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο πεζοπόρων ομάδων της 7ης ΕΜΟΔΕ και δέκα πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος επιχειρούν πέντε αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση του μετώπου.

Συνδρομή από την τοπική αυτοδιοίκηση

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων σε μια δύσκολη επιχείρηση.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στο σημείο, δίνοντας μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και να αποτρέψουν τυχόν επέκτασή της σε γειτονικές περιοχές. Οι συνθήκες στην περιοχή παρακολουθούνται διαρκώς, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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