Μέγαρα: Οδηγούσε με 203 χλμ/ώρα - Πήγε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς

Στη σύλληψη ενός 39χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής, καθώς εντοπίστηκε να αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας καταγράφηκε τις πρωινές ώρες να κινείται με 203 χλμ./ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου είναι 130 χλμ./ώρα. Η υπέρβαση κατά 73 χλμ./ώρα θεωρήθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση του οχήματος στα διόδια της Μάνδρας, όπου και συνέλαβαν τον οδηγό. Κατά την αστυνομική διαδικασία, ο 39χρονος φέρεται να επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς προκειμένου να αποφύγει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής.