Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε γεωργική έκταση έξω από την Επανομή - Επιχειρεί ελικόπτερο

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση με αθέριστα σπαρτά κοντά στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε περίπου στις 18:45 για το περιστατικό.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, μια πεζοπόρος ομάδα και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

Φωτιά σε γεωργική έκταση βρίσκεται σε εξέλιξη έξω από την Επανομή, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με αθέριστα σπαρτά στην επαρχιακή οδό Πλαγιαρίου-Επανομής, με την Πυροσβεστική να ειδοποιείται για το συμβάν γύρω στις 18:45.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρο ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συνδράμει και ένα ελικόπτερο.

Το συμβάν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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