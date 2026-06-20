Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε γεωργική έκταση έξω από την Επανομή - Επιχειρεί ελικόπτερο
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με αθέριστα σπαρτά λίγο έξω από τον οικισμό της Επανομής
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- Φωτιά εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση με αθέριστα σπαρτά κοντά στην Επανομή Θεσσαλονίκης.
- Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε περίπου στις 18:45 για το περιστατικό.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, μια πεζοπόρος ομάδα και ένα ελικόπτερο.
- Η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται.
Φωτιά σε γεωργική έκταση βρίσκεται σε εξέλιξη έξω από την Επανομή, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρει το voria.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με αθέριστα σπαρτά στην επαρχιακή οδό Πλαγιαρίου-Επανομής, με την Πυροσβεστική να ειδοποιείται για το συμβάν γύρω στις 18:45.
Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρο ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συνδράμει και ένα ελικόπτερο.
Το συμβάν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
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