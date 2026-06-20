Εντοπίστηκε σορός άνδρα να επιπλέει στο λιμάνι του Πειραιά

Σορός άνδρα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε2, εντός του λιμένα Πειραιά, από πλήρωμα περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λίγο μετά τις 23.00 του Σαββάτου.

Στη συνέχεια, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.