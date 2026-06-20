Εντοπίστηκε σορός άνδρα να επιπλέει στο λιμάνι του Πειραιά
Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες
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Σορός άνδρα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε2, εντός του λιμένα Πειραιά, από πλήρωμα περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λίγο μετά τις 23.00 του Σαββάτου.
Στη συνέχεια, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.
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