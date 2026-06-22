Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (22/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου, στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (22/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

22/6/2026 8:00:00 πμ

22/6/2026 10:00:00 πμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΞΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ

261

Κατασκευές

22/6/2026 8:00:00 πμ

22/6/2026 11:00:00 πμ

ΔΑΦΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ έως κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΟΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

771

Κατασκευές

22/6/2026 8:00:00 πμ

22/6/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΛΕΒΕΝΤΗ απο κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

719

Λειτουργία

22/6/2026 8:00:00 πμ

22/6/2026 2:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ απο κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΚΟΝΔΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

775

Κατασκευές

22/6/2026 8:00:00 πμ

22/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

669

Λειτουργία

22/6/2026 8:00:00 πμ

22/6/2026 4:00:00 μμ

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΑΛΛΕΩΝ, ΠΙΝΔΟΥ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

417

Κατασκευές

22/6/2026 8:00:00 πμ

22/6/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΟΡΙΚΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

452

Λειτουργία

22/6/2026 8:00:00 πμ

22/6/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΟΡΙΚΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1649

Λειτουργία

22/6/2026 8:00:00 πμ

22/6/2026 6:30:00 μμ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΘΕΣΗ ΨΑΡΙ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ, ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ.

Λειτουργία

22/6/2026 9:00:00 πμ

22/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΠΛΕΣΣΑ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΠΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΠΛΕΣΣΑ ΝΟ 100 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

774

Κατασκευές

22/6/2026 9:00:00 πμ

22/6/2026 12:30:00 μμ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ΑΡΤΗΣ, ΣΕΡΙΦΟΥ.

413

Κατασκευές

22/6/2026 11:00:00 πμ

22/6/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ απο κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΑΚΑΔΗΜΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΩΝΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΚΑΔΗΜΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

779

Λειτουργία

22/6/2026 11:00:00 πμ

22/6/2026 2:00:00 μμ

ΔΑΦΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ απο κάθετο: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΑΙΩΝ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ απο κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

772

Κατασκευές

22/6/2026 12:00:00 μμ

22/6/2026 3:30:00 μμ

ΥΜΗΤΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΙΩΝ απο κάθετο: ΜΑΝΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΗΣ απο κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΥΝΤΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ έως κάθετο: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΕΤΑ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

773

Κατασκευές

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