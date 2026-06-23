Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (23/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου, στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (23/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

23/6/2026 8:00:00 πμ

23/6/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

723

Λειτουργία

23/6/2026 8:00:00 πμ

23/6/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΚΝΗΣ απο κάθετο: ΦΡΑΝΤΖΗ έως κάθετο: ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΦΡΑΝΤΖΗ απο κάθετο: ΠΡΟΚΝΗΣ έως κάθετο: ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΚΝΗΣ έως κάθετο: ΦΡΑΝΤΖΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

780

Κατασκευές

23/6/2026 8:00:00 πμ

23/6/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΣΥΡΟΥ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΣΥΡΟΥ ΝΟ8 έως από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΣΥΡΟΥ ΝΟ7 έως από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

778

Κατασκευές

23/6/2026 8:00:00 πμ

23/6/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ απο κάθετο: ΓΙΑΝΝΑΡΗ έως κάθετο: ΤΕΡΤΙΠΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

722

Λειτουργία

23/6/2026 8:00:00 πμ

23/6/2026 12:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΔΑΒΑΚΗ - ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΑΓΩΝ. ΣΤΡ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΣΑΜΟΥ - ΓΡΑΜΜΟΥ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ

263

Κατασκευές

23/6/2026 8:00:00 πμ

23/6/2026 1:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: Β. ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

782

Κατασκευές

23/6/2026 8:00:00 πμ

23/6/2026 3:00:00 μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ - ΑΘΗΝΑΣ

262

Κατασκευές

23/6/2026 8:00:00 πμ

23/6/2026 3:00:00 μμ

ΕΡΥΘΡΩΝ

Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ.

366

Λειτουργία

23/6/2026 8:00:00 πμ

23/6/2026 3:00:00 μμ

ΒΙΛΛΙΩΝ

ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ: ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΗΛΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΟΥ

Κατασκευές

23/6/2026 8:00:00 πμ

23/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΣΠ.ΚΑΨΑΛΑ, ΘΑΣΟΥ, ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ.

418

Κατασκευές

23/6/2026 8:00:00 πμ

23/6/2026 6:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΙΑΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

23/6/2026 9:00:00 πμ

23/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 183, ΝΟ 185, ΝΟ 187, ΝΟ 191 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

783

Κατασκευές

23/6/2026 9:00:00 πμ

23/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΤΑΓ. ΠΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΤΑΓ. ΠΛΕΣΣΑ ΝΟ 71 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

784

Κατασκευές

23/6/2026 9:00:00 πμ

23/6/2026 12:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΔΑΤΟΥ απο κάθετο: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ έως κάθετο: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΔΑΤΟΥ έως κάθετο: ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΕΙΜΑΡΑΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

787

Κατασκευές

23/6/2026 9:00:00 πμ

23/6/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΙΠΙΝΟΥ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΦΥΛΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Δ.ΠΑΝΑ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ

778

Λειτουργία

23/6/2026 11:00:00 πμ

23/6/2026 1:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΝΕΟΔ. ΜΕΤΑΞΑ 10 έως κάθετο: ΣΑΜΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ

724

Λειτουργία

23/6/2026 11:00:00 πμ

23/6/2026 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ έως κάθετο: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

781

Κατασκευές

23/6/2026 11:00:00 πμ

23/6/2026 2:30:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΠΟΝΤΟΥ - Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ - ΣΙΝΑΣΣΟΥ - ΣΑΜΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

264

Κατασκευές

23/6/2026 11:30:00 πμ

23/6/2026 4:30:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΠΑΞΩΝ έως κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛ. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΣΙΟΔΟΥ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ

788

Κατασκευές

23/6/2026 11:30:00 πμ

23/6/2026 4:30:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ

788

Κατασκευές

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