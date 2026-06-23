Σεισμός τώρα: 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια

Snapshot Σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ καταγράφηκε στο Προκόπι Ευβοίας στις 06:55 της Τρίτης 23 Ιουνίου.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου με εστιακό βάθος 15,2 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια έχει ξεκινήσει από τις αρχές Ιουνίου με τρεις ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν ζημιές και κατολισθήσεις.

Οι σεισμολόγοι έχουν εκφράσει καθησυχαστικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας. Snapshot powered by AI

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (23/6) στο Προκόπι Ευβοίας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 06:55 και είχε επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας. Το εστιακό βάθος της δόνησης μετρήθηκε στα 15,2 χιλιόμετρα.

Σείεται από τις αρχές Ιουνίου η Εύβοια

Η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια ξεκίνησε στις Αρχές Ιουνίου, όταν τρεις απανωτοί σεισμοί (σ.σ.: 5,2 Ρίχτερ ο μεγαλύτερος) ταρακούνησαν την ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας ζημιές σε δεκάδες κτίρια, ενώ προκλήθηκαν και κατολισθήσεις.

Οι σεισμολόγοι ήταν καθησυχαστικοί για την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ σύμφωνα με τα δεδομένα στις 6.3.2023 είχε κάνει στην ίδια περιοχή 5.1 και στις 4.5 Ρίχτερ, αντίστοιχα.