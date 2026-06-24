Απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά – Οι κλάδοι που συμμετέχουν

Σε 24ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν την Τετάρτη 24 Ιουνίου εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, οικοδομικό κλάδο και Περιφέρειες.

Γιάννης Φιλιππάκος

Απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά – Οι κλάδοι που συμμετέχουν
Eurokinissi (αρχείου)
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στις 24 Ιουνίου πραγματοποιούνται 24ωρες απεργίες σε κλάδους του τουρισμού, εστίασης, οικοδομών και Περιφερειών.
  • Στον επισιτισμό και τουρισμό οι εργαζόμενοι ζητούν εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων, προστασία εποχικών και αντιμετώπιση εντατικοποίησης.
  • Οι εργαζόμενοι στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών διεκδικούν νέα συλλογική σύμβαση που να καλύπτει όλο το προσωπικό.
  • Οι οικοδόμοι απαιτούν βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας, περισσότερους ελέγχους και κατοχύρωση ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
  • Υπάλληλοι Περιφερειών ζητούν προσλήψεις, αυξήσεις μισθών και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
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Διαφορετικοί επαγγελματικοί κλάδοι προχωρούν απεργιακές κινητοποιήσεις σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, με συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις της χώρας.

Στην απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό, οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, καθώς και οι υπάλληλοι των Περιφερειών.

Οι κινητοποιήσεις είναι κλαδικές και δεν εντάσσονται σε γενική πανελλαδική απεργία. Παρ’ όλα αυτά, αναμένεται να επηρεαστεί η λειτουργία επιχειρήσεων εστίασης και ξενοδοχείων, κατασκευαστικών έργων και υπηρεσιών των Περιφερειών.

Απεργία σε τουρισμό και εστίαση

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό.

Η κινητοποίηση αφορά εργαζομένους σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων είναι η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η αντιμετώπιση της εντατικοποίησης και η ουσιαστική προστασία των εποχικά εργαζομένων.

Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας.

Στους δρόμους οι εργαζόμενοι σε Τρόφιμα και Ποτά

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν και οι εργαζόμενοι στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών, με φόντο τις διαπραγματεύσεις για τη νέα κλαδική συλλογική σύμβαση.

Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την ανησυχία ότι μεγάλο μέρος του προσωπικού μπορεί να μείνει εκτός των νέων ρυθμίσεων και ζητούν σύμβαση που θα καλύπτει το σύνολο του κλάδου.

Στην Αττική, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ και θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Εργασίας.

Ανάλογες κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί σε Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Καβάλα, Χανιά, Δράμα και Γαστούνη.

Στάση εργασίας στο Εμπόριο

Σε στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 14:00 προχωρούν οι εμποροϋπάλληλοι της Αθήνας.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 έξω από τα γραφεία της ΕΣΕΕ, με τους εργαζομένους να δηλώνουν τη στήριξή τους στο προσωπικό των καταστημάτων Notos. Παράλληλα, προβάλλουν αιτήματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, τα ωράρια και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον εμπορικό κλάδο.

Απεργεί ο οικοδομικός κλάδος

Στη σημερινή απεργία λαμβάνουν μέρος οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας, τα εργατικά ατυχήματα, η ασφάλιση και η εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων.

Οι εργαζόμενοι ζητούν περισσότερους ελέγχους στα εργοτάξια, μέτρα για την προστασία της υγείας τους και πλήρη κατοχύρωση των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων τους.

Η συμμετοχή στην απεργία αναμένεται να οδηγήσει σε διακοπή εργασιών σε οικοδομές και μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

Κινητοποιήσεις και στις Περιφέρειες

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν και οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες, μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας.

Οι υπάλληλοι κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών, ενώ διεκδικούν μόνιμες προσλήψεις, αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Στην Αθήνα έχει ανακοινωθεί συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών.

Τι ισχύει για τα μέσα μεταφοράς

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συμμετοχή των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Μετρό, λεωφορεία, τραμ, τρένα και πλοία αναμένεται να κινηθούν κανονικά, εκτός εάν υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από κάποιο σωματείο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πάντως, είναι πιθανό να εφαρμοστούν στα σημεία όπου θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις.

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