Διακοπές νερού την Τετάρτη (24/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
Μερκούρη Μελίνας και Φιλίας
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