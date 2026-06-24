Σφοδρή κακοκαιρία στη Φαρκαδόνα: Χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι έπληξαν την περιοχή
Οι κάτοικοι και οι διερχόπμενοι οδηγοί τρόμαξαν από την σφοδρότητα του κύματος κακοκαιρίας
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- Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε το χωριό Ζάρκο και την ευρύτερη περιοχή της Φαρκαδόνας το απόγευμα της Τετάρτης.
- Ισχυροί άνεμοι και έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσαν αναστάτωση σε κατοίκους και οδηγούς.
- Οι αγρότες της περιοχής καταγράφουν ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
- Η κακοκαιρία σημειώθηκε κατά μήκος της εθνικής οδού Λάρισας – Τρικάλων.
Ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν σήμερα το απόγευμα της Τετάρτης το χωριό Ζάρκο όπως και όλη την περιοχή της Φαρκαδόνας κατά μήκος της εθνικής οδού Λάρισας – Τρικάλων.
Οι κάτοικοι, όπως και οι διερχόμενοι οδηγοί τρόμαξαν με την σφοδρότητα του κύματος κακοκαιρίας, καθώς έντονοι άνεμοι «μαστίγωναν» για ώρα την περιοχή, ενώ υπήρξε και έντονη χαλαζόπτωση.
Οι κάτοικοι και κυρίως οι αγρότες μετρούν ζημιές από το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την τόπο τους.
Δείτε το βίντεο:
Με πληροφορίες από onlarissa.gr
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