Διακοπές νερού την Πέμπτη (25/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου και Ζωσίμου
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