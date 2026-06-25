Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς ξέσπασε φωτιά σε υπαίθριο χώρο στον Κουβαρά Αττικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 15 οχήματα.

Άμεσα οριοθετήθηκε #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στον Κουβαρά Αττικής. Επιχειρούν 56 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 15 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2026

Η φωτιά οριοθετήθηκε άμεσα χάρη στην άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής.