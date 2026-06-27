Εορτολόγιο 27 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Γιορτάζουν επίσης ο Άγιος Ανεκτός, ο Όσιος Λουκάς ο ερημίτης, οι Άγιοι Μάρκιος και Μαρκία, ο Άγιος Κύριλλος Λούκαρις Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και ο Άγιος Πιέριος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Αντιοχείας.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι: