Εορτολόγιο 27 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου η Εκκλησία τιμά την μνήμη των  είναι του Αγίου Πιερίου πρεσβυτέρου μάρτυρος και του Σαμψών του Ξενοδόχου.

Newsbomb

Εορτολόγιο 27 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
ΕΛΛΑΔΑ
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Γιορτάζουν επίσης ο Άγιος Ανεκτός, ο Όσιος Λουκάς ο ερημίτης, οι Άγιοι Μάρκιος και Μαρκία, ο Άγιος Κύριλλος Λούκαρις Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και ο Άγιος Πιέριος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Αντιοχείας.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

  • Πιέρος, Πιέριος, Πιερής, Πιερίων, Πιερία, Πιέρα
  • Σαμψών
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