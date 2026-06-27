Εορτολόγιο 27 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου η Εκκλησία τιμά την μνήμη των είναι του Αγίου Πιερίου πρεσβυτέρου μάρτυρος και του Σαμψών του Ξενοδόχου.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Γιορτάζουν επίσης ο Άγιος Ανεκτός, ο Όσιος Λουκάς ο ερημίτης, οι Άγιοι Μάρκιος και Μαρκία, ο Άγιος Κύριλλος Λούκαρις Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και ο Άγιος Πιέριος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Αντιοχείας.
Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:
- Πιέρος, Πιέριος, Πιερής, Πιερίων, Πιερία, Πιέρα
- Σαμψών
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Ιουνίου
05:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μουντιάλ 2026: Την Αργεντινή του Μέσι θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήριο
01:24 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία: Δύο νεκροί εξαιτίας ρωσικού πλήγματος
00:26 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο
23:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ