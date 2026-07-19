Δεν πήγε κανείς στο πάρτι γενεθλίων 7χρονης - Η κίνηση που τα άλλαξε όλα

Η οικογένεια είχε μετακομίσει πρόσφατα στην πόλη και οι γονείς έφεραν ως δικαιολογία για την απουσία τους τη ζέστη - Η μαμά ανέλαβε δράση για να σώσει την κατάσταση

Δέσποινα Σοφιανίδου

Δεν πήγε κανείς στο πάρτι γενεθλίων 7χρονης - Η κίνηση που τα άλλαξε όλα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 7χρονη Χλόη δεν είχε καμία πρόσκληση στο πάρτι γενεθλίων της λόγω της ζέστης και της πρόσφατης μετακόμισης της οικογένειας στο Κόντι του Ουαϊόμινγκ.
  • Η μητέρα της Χλόης, Μελάνι, ζήτησε βοήθεια σε μια τοπική ομάδα στο Facebook όταν το πάρτι κινδύνευε να μείνει άδειο.
  • Πάνω από 150 γείτονες ανταποκρίθηκαν και έσπευσαν να συμμετάσχουν στη γιορτή, κάνοντας το πάρτι επιτυχημένο.
  • Η ιστορία έγινε viral με πάνω από 1.000 απαντήσεις και η κοινότητα έδειξε μεγάλη αλληλεγγύη προσφέροντας δώρα και χρήματα.
  • Η γερουσιαστής του Ουαϊόμινγκ αναγνώρισε δημόσια τη στήριξη της τοπικής κοινότητας προς τη Χλόη.
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Η 7χρονη Χλόη περίμενε με ανυπομονησία το πάρτι γενεθλίων της, σε ένα πάρκο, όπου περίμενε να γιορτάσει μαζί με συμμαθητές της.

Όμως κανείς δεν εμφανίστηκε στη γιορτή αφήνοντας απογοητευμένο το μικρό κορίτσι, μέχρι που η μαμά ανέλαβε δράση και μία ολόκληρη κοινότητα βρέθηκε να γιορτάζει μαζί με την οικογένεια.

Η Χλόη και η οικογένειά της είναι νεοφερμένοι στο Κόντι του Ουαϊόμινγκ και η μαμά της δήλωσε στο Cowboy State Daily ότι η Χλόη αντιμετωπίζει αναπτυξιακές δυσκολίες και δυσκολεύεται να κάνει φίλους. «Δεν έχει κάνει ακόμα πολλούς φίλους και ήθελα πάρα πολύ να περάσει μια υπέροχη μέρα», πρόσθεσε η Μελάνι.

Όμως, το πάρτι έπεσε στην πιο ζεστή μέρα του έτους και δεν άργησαν να αρχίσουν να εμφανίζονται δικαιολογίες από γονείς, ακόμα και αφού η οικογένεια μετέφερε τον χώρο από ένα πάρκο σε μια τοπική πιτσαρία, .

«Είχαμε βγάλει τις διακοσμήσεις μας, είχα αγοράσει αυτό το μεγάλο κέικ και καθόμασταν όλοι μόνοι μας στο κέντρο ψυχαγωγίας του ισογείου», πρόσθεσε η Μελάνι.

Βλέποντας αυτές τις εικόνες και με τον φόβο το πάρτι να καταλήξει σε πλήρη αποτυχία η Μελάνι ανέλαβε δράση και ρώτησε τους γείτονές της σε μια ομάδα στο Facebook αν κάποιοι γονείς μπορούσαν να παρευρεθούν. Πάνω από 150 άτομα απάντησαν μέσα σε λίγα λεπτά και οι γείτονες συνέρευσαν στην πιτσαρία.

Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, η ανάρτηση είχε γίνει viral με πάνω από 1.000 απαντήσεις και περισσότεροι από μια ντουζίνα κάτοικοι εμφανίστηκαν φέρνοντας δώρα.

«Οι άνθρωποι που εμφανίστηκαν ήταν εντελώς άγνωστοι, αλλά όλοι συμπεριφέρονταν σαν να γνωρίζονταν από πάντα», είπε η Μέλανι στο Cowboy State Daily. «Τα παιδιά ήταν τόσο γλυκά και φρόνιμα. Η Χλόη πέρασε υπέροχα.» Η Μελάνι πρόσθεσε ότι έλαβε ακόμη και χρήματα μέσω εφαρμογής ως δώρο γενεθλίων από έναν άνδρα στη Μοντάνα.

Μετά τη μαζική συμμετοχή στα γενέθλια της Χλόης, η γερουσιαστής του Ουαϊόμινγκ, Σίνθια Λούμις μοιράστηκε την ιστορία στο διαδίκτυο, γράφοντας: «Χαίρομαι τόσο πολύ που βλέπω το Κόντι να συσπειρώνεται γύρω από τη Χλόη και να βοηθάει να γίνουν τα 7α γενέθλιά της αξέχαστα. Χρόνια πολλά, Χλόη!!»

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