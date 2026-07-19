Viral επική αναμέτρηση: Γάτα εναντίον κόμπρας - Ο τελικός νικητής

Οι γάτες και τα φίδια δεν έχουν καθόλου φιλικές σχέσεις, για την ακρίβεια με τα ερπετά δεν έχει κανένας. Όμως τα μικρά αιλουροειδή είναι γνωστό πως είναι φυσικός εχθρός των φιδιών, και συχνά προστατεύουν τις αυλές και γενικότερα τον χώρο τους.

Όμως αν κατά τύχη βρεθούν αντιμέτωπα, οι πιθανότητες όταν μάλιστα το φίδι είναι δηλητηριώδες, όπως για παράδειγμα μία κόμπρα, σαφώς δεν είναι με τη γάτα, που δεν διαθέτει κανένα φονικό όπλο στη φαρέτρα της, πέρα από τα μικροσκοπικά δόντια της και νύχια της.

Στην Κίνα, μία τέτοια αναμέτρηση για γερά νεύρα καταγράφηκε σε βίντεο και αμέσως έγινε viral.

«Μια γενναία γάτα στάθηκε στη θέση της ενάντια σε μια εντυπωσιακή κόμπρα, σε μια τεταμένη αναμέτρηση σε ένα πάρκο στην Κίνα», έγραψε το CBS News σε μια ανάρτηση στο Instagram που μοιράστηκε το viral βίντεο. «Μετά από μερικές προσπάθειες, το αρπακτικό γλίστρησε μακριά, αφήνοντας τη γάτα αλώβητη».

Καλά καταλάβατε η γάτα έχει γρηγορότερα αντανακλαστικά...