Σαν σήμερα 20 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 20 Ιουλίου.

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Σαν σήμερα 20 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
LIFESTYLE
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 356 π.Χ. - Γεννιέται ο κοσμοκράτορας Μέγας Αλέξανδρος. Ο Έλληνας βασιλιάς του αρχαίου ελληνικού βασιλείου της Μακεδονίας.
  • 1054 - Οριστικοποιείται το Μεγάλο Σχίσμα μεταξύ της Ορθόδοξης εκκλησίας και της εκκλησίας της Ρώμης.
  • 1944 - Πραγματοποιείται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Αδόλφου Χίτλερ στο αρχηγείο του στο Ράστενμπουργκ.
  • 1934 - Γεννιέται η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
  • 1969 - Απόλλων 11: Οι αστροναύτες Νηλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν γίνονται οι πρώτοι άνθρωποι που προσεδαφίζονται στη Σελήνη. Ο Νιλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη.
  • 1974 - Πρωινές ώρες αρχίζει η αποβατική Επιχείρηση Αττίλας Ι, που θα αποτελέσει το προγεφύρωμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και που θα ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά με τη φάση Αττίλας ΙΙ.
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