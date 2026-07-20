Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τρία μέτρα-ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες
Ελεύθερος Τύπος: Οι πίνακες με τα ποσάγια 671.586 συνταξιούχους
Τα Νέα: - Μπορώ να χτίσω; - Κανείς δεν ξέρει...
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου
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