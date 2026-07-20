Παγκόσμιο Κύπελλο: Εκεί θα διεξαχθεί η διοργάνωση του 2030

Σε έξι χώρες και τρεις ηπείρους η επόμενη διοργάνωση.

Newsbomb

Παγκόσμιο Κύπελλο: Εκεί θα διεξαχθεί η διοργάνωση του 2030
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Μουντιάλ 2026 πέρασε στην ιστορία με την Ισπανία να ανεβαίνει στον παγκόσμιο θρόνο για δεύτερη φορά στην ιστορία της, όμως η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη ετοιμάζεται ήδη για το επόμενο μεγάλο ραντεβού.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 αναμένεται να είναι το πιο ξεχωριστό Μουντιάλ που έχει διεξαχθεί ποτέ, καθώς θα πραγματοποιηθεί σε έξι χώρες και τρεις διαφορετικές ηπείρους, συνδυάζοντας την ιστορία του θεσμού με μία πρωτόγνωρη οργανωτική πρόκληση.

Το μεγαλύτερο μέρος της διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, οι οποίες θα αποτελέσουν τον βασικό πυρήνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι τρεις χώρες θα υποδεχθούν την πλειονότητα των αναμετρήσεων, ενώ εκεί θα διεξαχθούν και τα σημαντικότερα παιχνίδια της τελικής φάσης, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων αγώνων που θα κρίνουν την πορεία των κορυφαίων εθνικών ομάδων του κόσμου.

Η συνεργασία Ευρώπης και Αφρικής δημιουργεί μία διοργάνωση με ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς για πρώτη φορά το Μουντιάλ θα έχει τόσο έντονη μεγάλη διάσταση.

Επιστροφή στις ρίζες με αγώνες στη Νότια Αμερική

Παρά το γεγονός ότι ο κύριος όγκος του τουρνουά θα διεξαχθεί σε Ιβηρική Χερσόνησο και Μαρόκο, η έναρξη του Μουντιάλ 2030 θα έχει έντονο συμβολισμό.

Η Αργεντινή, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη θα φιλοξενήσουν από έναν αγώνα, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η επιλογή αυτή αποτελεί φόρο τιμής στην ιστορία της διοργάνωσης, καθώς το πρώτο Μουντιάλ πραγματοποιήθηκε το 1930 στην Ουρουγουάη, εκεί όπου γράφτηκαν οι πρώτες σελίδες του κορυφαίου ποδοσφαιρικού θεσμού.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η απονομή στην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία (vid)

01:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δάκρυσε ο Μέσι στην απονομή μεταλλίων, έκλαψε ο ποδοσφαιρικός πλανήτης (Video)

01:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο: Εκεί θα διεξαχθεί η διοργάνωση του 2030

01:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο νέος «βασιλιάς» των γκολ λέγεται Κιλιάν Εμπαπέ - Η λίστα των πρώτων σκόρερ

01:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η «χρυσή» βίβλος των Μουντιάλ: Για δεύτερη φορά στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία

01:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Μουντιάλ 2026: Στους δρόμους οι Ισπανοί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου

01:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία – Αργεντινή 1-0: Η «ρόχα» δεν παιζόταν ούτε από τον Μέσι, δίκαια Παγκόσμια Πρωταθλήτρια

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο Πίτερ Μαγιάρ θα ζητήσει από την Τζούντιτ Πόλγκαρ να αναλάβει πρόεδρος της χώρας

00:26ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Φωκίδα: Τρεις άνθρωποι παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ – Οι δύο χωρίς τις αισθήσεις τους

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Νεκρός 78χρονος σε παραλία του Νέου Παντελεήμονα 

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Πρωτοφανές επεισόδιο στο Νεοχώρι όπου ο ιερέας γρονθοκόπησε τον πρόεδρο του χωριού

23:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νεκρή η Αμερικανίδα πυγμάχος Χάνα Ραπ σε τραγικό δυστύχημα με το ποδήλατό της - Έκανε όπισθεν οδηγός

23:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ημίχρονο τύπου Super Bowl - Σε 11 λεπτά Μαντόνα, BTS, Τζάστιν Μπίμπερ και Σακίρα

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις και διαβήματα από Κουβέιτ - Ιορδανία για τα ιρανικά χτυπήματα

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Εφιάλτης για την περιοχή ο μαφιόζος κοινοτάρχης - Εκβιασμοί, κλοπές, φθορές και... ΟΠΕΚΕΠΕ

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Το γραφείο Νετανιάχου απαντά στη δήλωση του Δημάρχου Νέας Υόρκης για πιθανή σύλληψη

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Τα μέτρα για τον καύσωνα - Η γραμμή εξυπηρέτησης 1595 και πού προσφέρονται κλιματιζόμενοι χώροι

23:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αγκαλιά με τον ishowspeed ο Αντετοκούνμπο στις VIP σουίτες του τελικού

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ενθουσιασμένος με το χρυσό κύπελλο του Μουντιάλ – Το χάιδεψε και χαμογελούσε – Βίντεο

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική εμπειρία: Τετ α τετ πεζοπόρων με την πανίσχυρη αρκούδα της Αλάσκας «Scuba Sue»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:47ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Πρωτοφανές επεισόδιο στο Νεοχώρι όπου ο ιερέας γρονθοκόπησε τον πρόεδρο του χωριού

01:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Μουντιάλ 2026: Στους δρόμους οι Ισπανοί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου

21:39ΚΟΣΜΟΣ

«Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να ανατιναχτείς ανά πάσα στιγμή»: Η ερώτηση Αραγκτσί στον Γουίτκοφ

01:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο: Εκεί θα διεξαχθεί η διοργάνωση του 2030

01:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία – Αργεντινή 1-0: Η «ρόχα» δεν παιζόταν ούτε από τον Μέσι, δίκαια Παγκόσμια Πρωταθλήτρια

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για τη σατανική σύζυγο: Άφησε νηστικό το φίδι 3 ημέρες - Πλήρωσε τον εραστή για να το φέρει

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Δεν πήγε κανείς στο πάρτι γενεθλίων 7χρονης - Η κίνηση που τα άλλαξε όλα

16:57WHAT THE FACT

Viral επική αναμέτρηση: Γάτα εναντίον κόμπρας - Ο τελικός νικητής

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο κροκόδειλος «Οσάμα» που σκότωσε 80 άτομα και «αρνήθηκε να πεθάνει»

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά-διοικητής νοσοκομείου: «Είχε μόλις τελειώσει τη νυχτερινή βάρδια η νοσηλεύτρια - Ο ασθενής ήταν χωρίς αισθήσεις κι o διασώστης του έκανε ΚΑΡΠΑ όταν συνέβη το τροχαίο»

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Εφιάλτης για την περιοχή ο μαφιόζος κοινοτάρχης - Εκβιασμοί, κλοπές, φθορές και... ΟΠΕΚΕΠΕ

23:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ημίχρονο τύπου Super Bowl - Σε 11 λεπτά Μαντόνα, BTS, Τζάστιν Μπίμπερ και Σακίρα

07:55LIFESTYLE

Σειρές που έγραψαν ιστορία και βασίστηκαν σε βιβλία

01:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο νέος «βασιλιάς» των γκολ λέγεται Κιλιάν Εμπαπέ - Η λίστα των πρώτων σκόρερ

23:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αγκαλιά με τον ishowspeed ο Αντετοκούνμπο στις VIP σουίτες του τελικού

01:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η «χρυσή» βίβλος των Μουντιάλ: Για δεύτερη φορά στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Θέλει να δοθεί χάρη στον κοσμηματοπώλη που σκότωσε δύο ληστές

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ενθουσιασμένος με το χρυσό κύπελλο του Μουντιάλ – Το χάιδεψε και χαμογελούσε – Βίντεο

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αιγαίο: Εντοπίστηκαν σοροί κοριτσιού κι άνδρα σε Κω και Τήλο

00:26ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Φωκίδα: Τρεις άνθρωποι παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ – Οι δύο χωρίς τις αισθήσεις τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ