Μουντιάλ 2026: Αγκαλιά με τον ishowspeed ο Αντετοκούνμπο στις VIP σουίτες του τελικού

Snapshot Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακολούθησε τον τελικό του Μουντιάλ 2026 από τις VIP σουίτες του σταδίου.

Στις σουίτες, ο Αντετοκούνμπο συναντήθηκε με τον influencer ishowspeed.

Ο Έλληνας αθλητής ήταν στην ίδια σουίτα με τον Ρίτσαρντ Σιάο, ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης και στενό του φίλο.

Η σουίτα τους βρισκόταν ακριβώς δίπλα σε αυτή της οικογένειας του Λιονέλ Μέσι. Snapshot powered by AI

Το «παρών» στον τελικό του Μουντιάλ δίνει κι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος συναντήθηκε με τον influencer «ishowspeed». Οι δυο τους συναντήθηκαν στις πολυτελείς σουίτες του σταδίου που είναι γεμάτες με προσωπικότητες της showbiz.

O Έλληνας σούπερ σταρ του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, βρέθηκε στην ίδια σουίτα μαζί με τον πολύ στενό του φίλο και ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αρης, Ρίτσαρντ Σιάο. Μάλιστα, η σουίτα τους βρισκόταν ακριβώς δίπλα σε εκείνη της οικογένειας του Λιονέλ Μέσι.