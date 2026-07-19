Μουντιάλ 2026: Αγκαλιά με τον ishowspeed ο Αντετοκούνμπο στις VIP σουίτες του τελικού

Ο Έλληνας αθλητής ήταν στην ίδια σουίτα με τον Ρίτσαρντ Σιάο, ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης και στενό του φίλο

Μιχάλης Παπαδάκος

Μουντιάλ 2026: Αγκαλιά με τον ishowspeed ο Αντετοκούνμπο στις VIP σουίτες του τελικού
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακολούθησε τον τελικό του Μουντιάλ 2026 από τις VIP σουίτες του σταδίου.
  • Στις σουίτες, ο Αντετοκούνμπο συναντήθηκε με τον influencer ishowspeed.
  • Ο Έλληνας αθλητής ήταν στην ίδια σουίτα με τον Ρίτσαρντ Σιάο, ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης και στενό του φίλο.
  • Η σουίτα τους βρισκόταν ακριβώς δίπλα σε αυτή της οικογένειας του Λιονέλ Μέσι.
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Το «παρών» στον τελικό του Μουντιάλ δίνει κι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος συναντήθηκε με τον influencer «ishowspeed». Οι δυο τους συναντήθηκαν στις πολυτελείς σουίτες του σταδίου που είναι γεμάτες με προσωπικότητες της showbiz.

O Έλληνας σούπερ σταρ του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, βρέθηκε στην ίδια σουίτα μαζί με τον πολύ στενό του φίλο και ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αρης, Ρίτσαρντ Σιάο. Μάλιστα, η σουίτα τους βρισκόταν ακριβώς δίπλα σε εκείνη της οικογένειας του Λιονέλ Μέσι.

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