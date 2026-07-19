«Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να ανατιναχτείς ανά πάσα στιγμή»: Η ερώτηση Αραγκτσί στον Γουίτκοφ

Αποκαλύψεις σχετικά με το κλίμα των ιρανο-αμερικανικών συνομιλιών, και ιδιαίτερα στις συναντήσεις με τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ έκανε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το οποίο χρηματοδοτείται από την ιρανική κυβέρνηση.

Περιγράφοντας ένα εχθρικό κλίμα, επικαλέστηκε μία συνάντηση, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζεται σε ποιο σημείο ή σε ποια φάση των συνομιλιών αναφερόταν

«Είπα στον Γουίτκοφ: “Έχεις βρεθεί ποτέ σε μια συνάντηση όπου πίστευες ότι θα μπορούσε να ανατιναχθεί στον αέρα ανά πάσα στιγμή;” Απλώς με κοίταζαν με έκπληκτη σιωπή», είπε ο Αραγκτσί.

«Έχεις σκεφτεί ποτέ, ενώ μιλούσες στο τηλέφωνο, ότι θα μπορούσες να ανατιναχθείς, να εξαφανιστείς, και ενώ μιλούσες με την οικογένειά σου, αναρωτήθηκες: “Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία μας συνομιλία”;», ρώτησε περαιτέρω τον απεσταλμένο των ΗΠΑ.

'I asked Witkoff, have you ever been in a meeting where there was a chance of being BOMBED at any moment?'



Araghchi adds Iran wasn’t scared by US threats:



'This isn’t Venezuela where you take 1 person and everyone else gets scared and backs down' pic.twitter.com/NNcoV6rH1P — Sayed Abbas Aragchi (@Iranobservernew) July 19, 2026

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να τους απειλήσουν ή να τους εξαγοράσουν, καθώς έχουν περάσει όλα αυτά και παρέμειναν αταλάντευτοι, συμπληρώνοντας με νόημα.

«Εδώ δεν είναι σαν τη Βενεζουέλα, όπου αν εξοντώσεις ένα άτομο, οι άλλοι φοβούνται και υποχωρούν».

Ο Αραγκτσί συνέχισε εξηγώντας πώς η άρνηση του Ιράν να υποκύψει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών τους οδήγησε να επιλέξουν τον πιο δύσκολο δρόμο. «Επέλεξαν αυτόν τον δύσκολο δρόμο και υπέστησαν ήττα στον πόλεμο των 12 ημερών», είπε ο Αραγκτσί, προσθέτοντας: «Κατά τη γνώμη μου, έπεσαν επίσης σε μια άλλη εσφαλμένη εκτίμηση μετά τον πόλεμο των 12 ημερών».

Τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν λάβει υπόψη την αντίσταση του Ιράν, για την οποία αργότερα αύξησαν τον εξοπλισμό και τα όπλα τους, αλλά αναγκάστηκαν να τερματίσουν τον πόλεμο.

«Το σιωνιστικό καθεστώς πίστευε ότι με λίγες ημέρες επιθέσεων θα κατέστρεφε τα πάντα, θα τα διαλύσει, και ίσως το καθεστώς να κατέρρεε και η Ισλαμική Δημοκρατία να παραδοθεί. Όταν αυτό δεν συνέβη —και δεν ήταν προετοιμασμένοι για να παραταθεί ο πόλεμος— και είδαν ότι ο λαός δεν γύρισε την πλάτη του, αλλά αντίθετα υποστήριξε το καθεστώς και στάθηκε στο πλευρό του, αναγκάστηκαν να τερματίσουν τον πόλεμο», δήλωσε ο Αραγκτσί.

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