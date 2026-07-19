Ισραήλ: Μυστικό υποβρύχιο αναδύεται κοντά στις ακτές - Ασυνήθιστη εμφάνιση σε κοινή θέα

Το βίντεο εγκρίθηκε για δημοσίευση από τον στρατιωτικό λογοκριτή του Ισραήλ, κάτι που προκάλεσε υποψίες σε αναλυτές για τους λόγους αυτής της κίνησης

Δέσποινα Σοφιανίδου

Ισραήλ: Μυστικό υποβρύχιο αναδύεται κοντά στις ακτές - Ασυνήθιστη εμφάνιση σε κοινή θέα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα ισραηλινό υποβρύχιο αναδύθηκε κοντά στην ακτή του Εϊλάτ, προκαλώντας έκπληξη σε κολυμβητές λόγω της σπάνιας δημόσιας εμφάνισής του.
  • Η δημοσίευση του βίντεο εγκρίθηκε από τον στρατιωτικό λογοκριτή, κάτι που αποκλίνει από τη συνήθη πρακτική του Ισραήλ για ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες.
  • Το υποβρύχιο δραστηριοποιείται στην περιοχή ως μέρος συνεχιζόμενων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και πιθανολογείται ότι κατευθυνόταν προς τα Στενά του Τιράν και την Ερυθρά Θάλασσα.
  • Η εμφάνιση του υποβρυχίου συνέπεσε χρονικά με την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων στην περιοχή του Εϊλάτ, γεγονός που ερμηνεύεται ως μήνυμα ισχύος προς την Τεχεράνη.
  • Η ένταση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν φαίνεται να επηρεάζει πλέον άμεσα το ισραηλινό έδαφος, ξεφεύγοντας από τα όρια γειτονικών κρατών όπως η Ιορδανία.
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Ένα ισραηλινό υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού αναδύθηκε αργά κοντά στην ακτή του Εϊλάτ, εκπλήσσοντας κολυμβητές κατά μήκος της παραλιακής ζώνης.

Η παρουσία του, την περασμένη εβδομάδα, όπως αναφέρει η Jerusalem Post, περιγράφεται από αναλυτές και ειδικούς ως μία ασυνήθιστα σπάνια δημόσια εμφάνιση για ένα από τα πιο στενά φυλασσόμενα στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία της χώρας. Η τοποθεσία των υποβρυχίων, συνήθως αποτελεί μία από πιο ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες, που σπάνια επιβεβαιώνονται ή παρουσιάζονται δημόσια.

Σύμφωνα με τον IDF, το βίντεο δημοσιοποιήθηκε κατόπιν έγκρισης του στρατιωτικού λογοκριτή και το υποβρύχιο δραστηριοποιείται στην περιοχή ως μέρος συνεχιζόμενων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Αυτή η έγκριση ωστόσο είναι ακόμα πιο παράξενη σύμφωνα με ρεπορτάζ του Srugim News, καθώς αποκλίνει αιφνιδιαστικά από τη συνήθη πρακτική.

Το σκάφος, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο πιστεύεται ότι κατευθυνόταν προς τα Στενά του Τιράν και ενδεχομένως στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η έγκριση του βίντεο ήρθε λίγο αφότου τα συντρίμμια από αναχαιτισμένους ιρανικούς πυραύλους, που εκτοξεύτηκαν από το έδαφος της Ιορδανίας προς την κοντινή πόλη Άκαμπα, ξεχύθηκαν στην περιοχή του Εϊλάτ, προκαλώντας σειρήνες συναγερμού και αναχαιτίσεις πάνω από το ισραηλινό θέρετρο.

Η χρονική στιγμή οδήγησε σε εικασίες, αξιωματούχων και αναλυτών, ότι προοριζόταν ως σκόπιμο μήνυμα προς την Τεχεράνη για την ισραηλινή στρατιωτική ικανότητα, καθώς όπως αναφέρει το δημοσίευμα η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν έχει αρχίσει να φτάνει απευθείας στο ισραηλινό έδαφος, αντί να παραμένει περιορισμένη στην Ιορδανία και σε άλλα γειτονικά κράτη.

Ι

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