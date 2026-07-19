Ισραήλ: Σε κατάσταση συναγερμού για ενδεχόμενη επίθεση του Ιράν - Καταρρίφθηκε drone στα σύνορα

Snapshot Ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται σε υψηλή ετοιμότητα μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων κατά της Ιορδανίας.

Ο αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι είναι έτοιμοι να επανέλθουν άμεσα σε μάχες και θα απαντήσουν με μεγάλη δύναμη σε οποιαδήποτε επίθεση.

Το ισραηλινό σύστημα αεροπορικής άμυνας «Σιδερένιος Θόλος» ενεργοποιήθηκε για την προστασία της περιοχής, καταρρίπτοντας θραύσματα που απειλούσαν την πόλη Εϊλάτ.

Ένα άγνωστης προέλευσης drone καταρρίφθηκε από τα ισραηλινά αμυντικά συστήματα στα σύνορα με τη Συρία, ενώ η προέλευσή του εξετάζεται.

Στο περιστατικό με το drone δεν εκδόθηκαν προειδοποιητικές σειρήνες καθώς δεν υπήρξε απειλή για ισραηλινές πόλεις. Snapshot powered by AI

Επί ποδός βρίσκονται οι στρατιωτικές αρχές στο Ισραήλ μετά την εκτόξευση πυραύλων του Ιράν κατά της Ιορδανίας. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και διατηρεί υψηλό επίπεδο ετοιμότητας».

«Παρακολουθήσαμε σήμερα την εκτόξευση προς την περιοχή της Άκαμπα, και το σύστημα αεροπορικής άμυνάς μας βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για την προστασία των πολιτών του Ισραήλ», είπε ο Ζαμίρ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σήμερα στη Δυτική Όχθη.

«Είμαστε προετοιμασμένοι να ξαναρχίσουμε αμέσως τις μάχες και θα ενεργήσουμε με μεγάλη δύναμη εναντίον οποιουδήποτε μας βλάψει», πρόσθεσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου.

Νωρίτερα εκτοξεύθηκαν ιρανικοί πύραυλοι κατά της Ιορδανίας και αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα. Ταυτόχρονα το σραήλ ενεργοποίησε τον «Σιδερένιο Θόλο» και αναχαιτιστικά πυρά εκτοξεύθηκαν για να καταρρίψουν θραύσματα που ενδεχομένως απειλούσαν τη γειτονική ισραηλινή πόλη Εϊλάτ.

Καταρρίφθηκε drone στα σύνορα με τη Συρία

Ένα drone άγνωστης προέλευσης καταρρίφθηκε από το Ισραήλ πάνω από τα σύνορα με τη Συρία, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Times of Israel, το drone καταρρίφθηκε πριν από λίγο από τα ισραηλινά αμυντικά συστήματα πάνω από τα σύνορα με τη Συρία. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η προέλευση του drone εξετάζεται.

Στο περιστατικό δεν ήχησαν οι σειρήνες προειδοποίησης των πολιτών καθώς καμία ισραηλινή πόλη δεν απειλήθηκε.