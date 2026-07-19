New York Times: Προ των πυλών ο πόλεμος ΗΠΑ - Ιράν μετά τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

Snapshot Οι ΗΠΑ αυξάνουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, αποστέλλοντας μαχητικά F-16 και F-35 καθώς και αεροσκάφη ανεφοδιασμού, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας τους στην περιοχή.

Η αποστολή επιπλέον αεροσκαφών ανεφοδιασμού στο Ισραήλ γίνεται για να προστατευθούν από πιθανές ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Ο θάνατος δύο Αμερικανών στρατιωτών από ιρανική επίθεση στην Ιορδανία αυξάνει την ένταση και περιορίζει τις επιλογές διπλωματικής προσέγγισης της Ουάσινγκτον προς το Ιράν.

Το Ισραήλ βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και προειδοποιεί ότι θα απαντήσει σφοδρά σε οποιαδήποτε επίθεση από το Ιράν, ενεργοποιώντας αμυντικά και επιθετικά μέτρα.

Περισσότεροι από 400 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί στη σύγκρουση με το Ιράν, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να ανταποδίδουν επιθέσεις στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Οι στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, η αποστολή επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών και αεροπλάνων ανεφοδιασμού καθώς και οι ανταλλαγές πυρών με το Ιράν ενισχύουν τους φόβους ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται όλο και πιο κοντά σε μία νέα πολεμική αναζωπύρωση με κίνδυνο να προκαλέσουν ευρύτερη σύρραξη στην περιοχή.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, που επικαλούνται οι New York Times οι ΗΠΑ αποστέλλουν περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα μαχητικά F-16 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας από τη Γερμανία και αεροσκάφη F-35 «stealth» από τη Βρετανία αποστέλλονται στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν επιχειρησιακά θέματα.

Παράλληλα επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού βρίσκονται επίσης στον αέρα και κατευθύνονται στην περιοχή. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), που είναι αρμόδια για όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες. Δεν ήταν αμέσως σαφές πού θα σταθμεύσουν τα επιπλέον πολεμικά αεροσκάφη, αλλά Ισραηλινός αξιωματούχος του στρατού, είπε στην εφημερίδα ότι οι ΗΠΑ έχουν αποφασίσει να τοποθετήσουν ορισμένα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού σε βάσεις της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.

Αυτό συμβαίνει καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν ότι τα αεροσκάφη τους μπορεί να γίνουν στόχος ιρανικό πυραύλων και drones σε άλλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή, όπως στο Κατάρ και την Ιορδανία.

Επιπλέον σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, τα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού θα μεταβούν στο Ισραήλ. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ότι οι ΗΠΑ «αποφάσισαν να προσαρμόσουν τη θέση της δύναμής τους στην περιοχή και να ενισχύσουν τον υπάρχοντα στόλο αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού που σταθμεύουν στο Ισραήλ με επιπρόσθετα αεροσκάφη ανεφοδιασμού».

Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού αναμένεται να φθάσουν στο Ισραήλ. Τις ίδιες πληροφορίες για την αποστολή επιπλέον αεροσκαφών ανεφοδιασμού των ΗΠΑ στο Ισραήλ μετέδωσε την Παρασκευή και η ιστοσελίδα Axios.

Οι θάνατοι Αμερικανών στρατιωτών πιέζουν προς την κατεύθυνση της στρατιωτικής σύγκρουσης

Η εντολή αποστολής των επιπλέον αεροσκαφών, σύμφωνα με τους New York Times, δόθηκε πριν από την ιρανική επίθεση της Παρασκευής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο στρατιωτών των ΗΠΑ, την εξαφάνιση ενός ακόμη στρατιώτη και τον τραυματισμό πολλών άλλων στην Ιορδανία.

Ωστόσο φαίνεται ότι οι θάνατοι Αμερικανών στρατιωτών περιορίζουν τα περιθώρια ελιγμών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και απομακρύνουν το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ο θάνατος δύο Αμερικανών στρατιωτικών σε ιρανική επίθεση στην Ιορδανία την Παρασκευή ανεβάζει σε 16 τον συνολικό αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Αυτή η φωτογραφία, που προέρχεται από βίντεο που παραχώρησε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, δείχνει Αμερικανούς ναύτες και πεζοναύτες επί του USS Tripoli (LHA 7) κατά την άφιξή τους στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, στις 27 Μαρτίου 2026. U.S. Central Command

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι δύο πιο τελευταίοι θάνατοι πιστεύεται ότι προκλήθηκαν από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν σε μια μαζική επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία. Αρκετοί ιρανικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν, ανέφερε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημοσίως για την επίθεση.

Ωστόσο, τουλάχιστον ένας πύραυλος κατάφερε να περάσει τις αμερικανικές και ιορδανικές αεροπορικές άμυνες.Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θα εκδικηθεί τον θάνατο κάθε Αμερικανού στρατιώτη. Περίπου στις 1:30 π.μ. τοπική ώρα την Κυριακή, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Οι δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν ήταν εν ενεργεία στρατιώτες, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν έχει διαφοροποιήσει τις τακτικές επίθεσης του σε αμερικανικούς στόχους σε στρατιωτικές βάσεις της περιοχής και χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς και μη επανδρωμένων αεροσκαφών μίας χρήσης, με την ελπίδα να υπερφορτώσουν τα συστήματα αεροπορικής άμυνας και κάποια από τα πυρά να καταφέρουν να περάσουν και να χτυπήσουν στόχους.

Έξι στρατιώτες του Στρατού Ξηράς σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου στο λιμάνι της Σουάιμπα στο Κουβέιτ. Ένας άλλος στρατιωτικός πέθανε από τα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια επίθεσης που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου στην Αεροπορική Βάση Πρίγκιπα Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία, ενώ έξι μέλη του Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους όταν ένα αεροσκάφος αεροπορικού ανεφοδιασμού KC-135 συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ στις 12 Μαρτίου.

Η τελευταία απώλεια ζωής Αμερικανού λόγω του πολέμου ήταν ένας πιλότος ελικοπτέρου του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος κηρύχθηκε αγνοούμενος μετά από αναγκαστική προσγείωση στην Αραβική Θάλασσα την 1η Ιουλίου, η οποία, σύμφωνα με τον Πέμπτο Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού, δεν θεωρείται ότι προκλήθηκε από εχθρική ενέργεια.

Λίγες ημέρες αργότερα, το Πολεμικό Ναυτικό διέκοψε τις έρευνες για τον αγνοούμενο πιλότο.Περισσότεροι από 400 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί στη σύγκρουση με το Ιράν, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη δήλωση της CENTCOM τέσσερις Αμερικανοί στρατιωτικοί που τραυματίστηκαν στην επίθεση της Παρασκευής μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας και έχουν πλέον πάρει εξιτήριο.Περισσότεροι Αμερικανοί στρατιωτικοί υπέστησαν ελαφρά τραύματα και έχουν επιστρέψει στα καθήκοντά τους, αναφέρεται στη δήλωση, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ο ακριβής αριθμός τους.

Οι πεζοναύτες της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών των ΗΠΑ. Αμερικανικός στρατός

Ανησυχία στο Ισραήλ

Σε εγρήγορση βρίσκεται το Ισραήλ μετά την επίθεση ιρανικών πυραύλων στην Ιορδανία, καθώς ενεργοποιήθηκε ο «Σιδερένιος Θόλος» για να αναχαιτιστούν θραύσματα που θα προκαλούσαν ζημιές στην ισραηλινή πόλη Εϊλάτ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχτεί επίθεση από το Ιράν, μετά την αναχαίτιση ενός ιρανικού πυραύλου που στόχευε το λιμάνι της Άκαμπα, στην Ιορδανία.

«Εάν το Ιράν εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ, θα τους αντεπιτεθούμε με όλη μας τη δύναμη» είπε ο Ισραήλ Κατζ, κατά την επίσκεψή του σε ένα κέντρο διάσωσης. Πρόσθεσε ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, η χώρα είναι έτοιμη να λάβει μέτρα «τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά» απέναντι στην Τεχεράνη.

Ταυτόχρονα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και διατηρεί υψηλό επίπεδο ετοιμότητας».

«Παρακολουθήσαμε σήμερα την εκτόξευση προς την περιοχή της Άκαμπα, και το σύστημα αεροπορικής άμυνάς μας βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για την προστασία των πολιτών του Ισραήλ», είπε ο Ζαμίρ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σήμερα στη Δυτική Όχθη.

«Είμαστε προετοιμασμένοι να ξαναρχίσουμε αμέσως τις μάχες και θα ενεργήσουμε με μεγάλη δύναμη εναντίον οποιουδήποτε μας βλάψει», πρόσθεσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου.

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