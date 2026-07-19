Προειδοποίηση Κατζ σε Ιράν: Αν δεχθούμε επίθεση θα ανταποδώσουμε με όλη μας τη δύναμη

Snapshot Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα απαντήσει με όλη του τη δύναμη σε οποιαδήποτε επίθεση από το Ιράν.

Ο «Σιδερένιος Θόλος» ενεργοποιήθηκε για να αναχαιτίσει θραύσματα πυραύλων που ενδέχεται να απειλούσαν την ισραηλινή πόλη Εϊλάτ.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας κατέρριψαν τρεις ιρανικούς πυραύλους που στόχευαν το βασίλειο, ενώ ένας τέταρτος έπεσε σε ερημική περιοχή.

Δεν αναφέρθηκαν υλικές ζημιές ή θύματα από την επίθεση των ιρανικών πυραύλων στην Ιορδανία.

Ο Ισραήλ είναι έτοιμος να λάβει τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά μέτρα απέναντι στην Τεχεράνη σε περίπτωση επίθεσης. Snapshot powered by AI

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχτεί επίθεση από το Ιράν, μετά την αναχαίτιση ενός ιρανικού πυραύλου που στόχευε το λιμάνι της Άκαμπα, στην Ιορδανία.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης το Ισραήλ ενεργοποίησε τον «Σιδερένιο Θόλο» και αναχαιτιστικά πυρά εκτοξεύθηκαν για να καταρρίψουν θραύσματα που ενδεχομένως απειλούσαν τη γειτονική ισραηλινή πόλη Εϊλάτ.

«Εάν το Ιράν εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ, θα τους αντεπιτεθούμε με όλη μας τη δύναμη» είπε ο Ισραήλ Κατζ, κατά την επίσκεψή του σε ένα κέντρο διάσωσης. Πρόσθεσε ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, η χώρα είναι έτοιμη να λάβει μέτρα «τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά» απέναντι στην Τεχεράνη.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι κατέρριψαν τρεις ιρανικούς πυραύλους που στόχευαν το βασίλειο ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε σε ερημική περιοχή.

Σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της χώρας, που επικαλείται έναν στρατιωτικό αξιωματούχο, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ούτε υπάρχουν θύματα.