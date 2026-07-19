«Καρφιά» Ιρανού ΥΠΕΞ στους σκληροπυρηνικούς: Οι διαπραγματεύσεις να γίνονται όταν έχεις το πάνω χέρι

Snapshot Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ πρέπει να γίνονται όταν το Ιράν έχει το πάνω χέρι στο στρατιωτικό μέτωπο.

Ο Αραγτσί δεν έχει συναντηθεί ακόμη αυτοπροσώπως με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γεγονός που προκαλεί εσωτερικές εντάσεις.

Η επίθεση κατά του Αλί Χαμενεΐ εκμεταλλεύτηκε ένα «κενό ασφαλείας» που εξακολουθεί να υφίσταται, σύμφωνα με τον Αραγτσί.

Ο Αραγτσί αποκάλυψε ότι υπήρχαν σχέδια για το κλείσιμο του Ορμούζ και επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση στοχοποίησης του ανώτατου ηγέτη.

Στο Ιράν υπάρχει έντονη εσωτερική διαμάχη, με σενάρια για «ήπιο πραξικόπημα» από τον πρόεδρο, τον ΥΠΕΞ και τον επικεφαλής του κοινοβουλίου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας και των σκληροπυρηνικών. Snapshot powered by AI

Μηνύματα στο εσωτερικό του Ιράν και κυρίως στους σκληροπυρηνικούς του καθεστώτος έστειλε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο των μουλάδων ως προδότης αφού υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Σε συνέντευξη σε podcast ο Αραγτσί δήλωσε για τα επόμενα βήματα στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ: «Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιτύχουμε μια απόλυτη στρατιωτική νίκη, πρέπει να διαπραγματευτούμε. Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνονται όταν έχεις το πάνω χέρι στο στρατιωτικό μέτωπο».

Παράλληλα αποκάλυψε ότι ακόμη δεν έχει συναντηθεί με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. «Δεν έχω συναντήσει ακόμα τον Άγκα (ηγέτη) Μοτζτάμπα αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια της θητείας του. Μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων έχει συναντηθεί μαζί του», είπε ο Ιρανός ΥΠΕΞ. Για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ ο Αραγτσί έκανε λόγο για «κενό ασφαλείας» το οποίο υφίσταται ακόμη.

«Η επίθεση πραγματοποιήθηκε εκμεταλλευόμενη ένα κενό ασφαλείας, και αυτό το κενό ασφαλείας εξακολουθεί να υπάρχει», τόνισε.Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι «από την πρώτη κιόλας μέρα» υπήρχαν σχέδια για το κλείσιμο του Ορμούζ, σε περίπτωση που ο ανώτατος ηγέτης γινόταν στόχος.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί AP

Αραγτσί σε Γουίτκοφ: Έχεις παρευρεθεί σε συνάντηση όπου υπήρχε η πιθανότητα να σε βομβαρδίσουν;

«Επικοινώνησα αμέσως με τα υπουργεία Εξωτερικών της περιοχής και είπα: Θα επιτεθούμε σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Κατανοήστε ότι αυτή η ενέργεια στρέφεται κατά της Αμερικής», σημείωσε ο Αραγτσί. Αναφορικά με την στρατιωτική ετοιμότητα του Ιράν υπογράμμισε ότι «κατά τη διάρκεια των οκτώ μηνών μεταξύ των δύο πολέμων (Ιούνιος 2025 και Φεβρουάριος 2026), το σύστημα εκτοξευτών του Ιράν τροποποιήθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε, όσες φορές κι αν ρίχναμε, οι πύραυλοί μας να μην εξαντλούνται».

Για τις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ τον περασμένο Φεβρουάριο πριν τον πόλεμο ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε: «Είπα στον Γουίτκοφ: Έχεις παρευρεθεί ποτέ σε συνάντηση όπου υπήρχε η πιθανότητα να σε βομβαρδίσουν ανά πάσα στιγμή;».

Για τις ημέρες του πολέμου ο Αραγτσί δήλωσε: «Εγώ και οι αναπληρωτές υπουργοί Εξωτερικών δεν φεύγαμε από το κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών. Για αρκετές ώρες την ημέρα, οδηγούσαμε στην πόλη με ένα όχημα. Δεν μπορούσα να αφήσω το κινητό μου τηλέφωνο στην άκρη».

Πάντως το CNN έφερε χθες στο προσκήνιο ένα σενάριο που θέλει τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, Αμπάς Αραγκτσί και τον επικεφαλής του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, να οργανώνουν ένα «ήπιο πραξικόπημα» εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας και των επαναστατικών ιδανικών της.

Οι σκληροπυρηνικοί έχουν κατηγορήσει την επίσημη ηγεσία του Ιράν ότι συνωμοτεί για να εδραιώσει την εξουσία της, με την υποβάθμιση του ρόλου του ανώτατου ηγέτη και του κοινοβουλίου και την ενίσχυση του ρόλου του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Ο Αράς Αζίζι, ειδικός για το Ιράν που ζει στις ΗΠΑ είπε στο CNN ότι η παντελής έλλειψη πρόσβασης των σκληροπυρηνικών στον νέο ανώτατο ηγέτη, ενισχύει τη δυσαρέσκειά τους.«Η συνεχιζόμενη απουσία του Μοτζτάμπα σημαίνει ότι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτόν και επίσης ότι ο Γκαλιμπάφ και οι σύμμαχοί του έχουν ουσιαστικά την εξουσία στη χώρα… οι ακραίοι σκληροπυρηνικοί έχουν επομένως κατηγορήσει τον Γκαλιμπάφ και τον Πεζεσκιάν ότι σχεδιάζουν ένα “πραξικόπημα” εναντίον του Μοτζτάμπα», είπε ο Αζίζι.