Ετοιμάζονται για κλιμάκωση οι ΗΠΑ στο Ιράν: Στέλνουν μαχητικά F-16, F-35 και αεροσκάφη ανεφοδιασμού

Πληροφορίες ότι οι Αμερικανοί στέλνουν μαχητικά F-16 και F-35 και αεροσκάφη ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή

Εύη Απολλωνάτου

Ετοιμάζονται για κλιμάκωση οι ΗΠΑ στο Ιράν: Στέλνουν μαχητικά F-16, F-35 και αεροσκάφη ανεφοδιασμού
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ αυξάνουν τον αριθμό μαχητικών F-16 και F-35 που στέλνουν στη Μέση Ανατολή για πιθανή κλιμάκωση κατά του Ιράν.
  • Επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού αποστέλλονται στην περιοχή, με προορισμό κυρίως το Ισραήλ.
  • Η εντολή αποστολής των επιπλέον αεροσκαφών δόθηκε πριν από την ιρανική επίθεση που προκάλεσε θανάτους και τραυματισμούς Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία.
  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες περί αποστολής αεροσκαφών.
  • Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν την ενίσχυση του στόλου αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού που σταθμεύουν στο Ισραήλ.
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Για κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν φαίνεται ότι προετοιμάζονται οι ΗΠΑ, καθώς αυξάνουν τον αριθμό μαχητικών και αεροσκαφών ανεφοδιασμού που στέλνουν στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, που επικαλούνται οι New York Times οι ΗΠΑ αποστέλλουν περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα μαχητικά F-16 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας από τη Γερμανία και αεροσκάφη F-35 «stealth» από τη Βρετανία αποστέλλονται στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν επιχειρησιακά θέματα.

Παράλληλα επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού βρίσκονται επίσης στον αέρα και κατευθύνονται στην περιοχή. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), που είναι αρμόδια για όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Η εντολή αποστολής των επιπλέον αεροσκαφών δόθηκε πριν από την ιρανική επίθεση της Παρασκευής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο στρατιωτών των ΗΠΑ, την εξαφάνιση ενός ακόμη στρατιώτη και τον τραυματισμό πολλών άλλων στην Ιορδανία.

Reuters: Στο Ισραήλ αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, τα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού θα μεταβούν στο Ισραήλ. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ότι οι ΗΠΑ «αποφάσισαν να προσαρμόσουν τη θέση της δύναμής τους στην περιοχή και να ενισχύσουν τον υπάρχοντα στόλο αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού που σταθμεύουν στο Ισραήλ με επιπρόσθετα αεροσκάφη ανεφοδιασμού».

Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού αναμένεται να φθάσουν στο Ισραήλ.Τις ίδιες πληροφορίες για την αποστολή επιπλέον αεροσκαφών ανεφοδιασμού των ΗΠΑ στο Ισραήλ μετέδωσε την Παρασκευή και η ιστοσελίδα Axios.

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