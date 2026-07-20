Η «χρυσή» βίβλος των Μουντιάλ: Για δεύτερη φορά στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία
Η Ισπανία νίκησε την Αργεντινή στον μεγάλο τελικό και κατέκτησε για δεύτερη φορά το Μουντιάλ.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία, η οποία επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής και κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το Μουντιάλ.
Οι νικητές των Παγκοσμίων Κυπέλλων
- 1930: Ουρουγουάη
- 1934: Ιταλία
- 1938: Ιταλία
- 1950: Ουρουγουάη
- 1954: Δυτική Γερμανία
- 1958: Βραζιλία
- 1962: Βραζιλία
- 1966: Αγγλία
- 1970: Βραζιλία
- 1974: Δυτική Γερμανία
- 1978: Αργεντινή
- 1982: Ιταλία
- 1986: Αργεντινή
- 1990: Δυτική Γερμανία
- 1994: Βραζιλία
- 1998: Γαλλία
- 2002: Βραζιλία
- 2006: Ιταλία
- 2010: Ισπανία
- 2014: Γερμανία
- 2018: Γαλλία
- 2022: Αργεντινή
- 2026: Ισπανία
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:01 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μουντιάλ 2026: Η απονομή στην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία (vid)
23:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πιερία: Νεκρός 78χρονος σε παραλία του Νέου Παντελεήμονα
16:57 ∙ WHAT THE FACT
Viral επική αναμέτρηση: Γάτα εναντίον κόμπρας - Ο τελικός νικητής
07:55 ∙ LIFESTYLE