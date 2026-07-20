Η «χρυσή» βίβλος των Μουντιάλ: Για δεύτερη φορά στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία

Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία, η οποία επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής και κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το Μουντιάλ.

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