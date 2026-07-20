Τελικός Μουντιάλ 2026: Στους δρόμους οι Ισπανοί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Χιλιάδες Ισπανοί έχουν ξεχυθεί στους δρόμους, με τις πλατείες να γεμίζουν σημαίες, συνθήματα και καπνογόνα. Η χώρα πανηγυρίζει αυτή την ώρα την επιστροφή της «ρόχα» στην κορυφή του κόσμου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τελικός Μουντιάλ 2026: Στους δρόμους οι Ισπανοί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου
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  • Η Ισπανία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 με γκολ του Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό.
  • Χιλιάδες Ισπανοί πανηγυρίζουν στους δρόμους και τις πλατείες μεγάλων πόλεων, όπως η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη, η Σεβίλλη και η Βαλένθια.
  • Ο τελικός χαρακτηρίστηκε από μονόλογο της Ισπανίας και αποβολή παίκτη της Αργεντινής στο 90’+3’.
  • Η νίκη σηματοδοτεί την επιστροφή της Ισπανίας στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
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Το γκολ του Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό χάρισε στην Ισπανία το «ιερό δισκοπότηρο» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, πυροδοτώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς σε ολόκληρη τη χώρα. Από τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη μέχρι τη Σεβίλλη και τη Βαλένθια, χιλιάδες φίλαθλοι έχουν ξεχυθεί στους δρόμους, ντυμένοι στα κόκκινα και κρατώντας ισπανικές σημαίες.

Οι κεντρικές πλατείες έχουν γεμίσει ασφυκτικά, με συνθήματα, κόρνες, καπνογόνα και τραγούδια να συνθέτουν ένα εντυπωσιακό σκηνικό γιορτής. Αυτοκίνητα σχηματίζουν πομπές, φίλαθλοι κάθε ηλικίας πανηγυρίζουν αγκαλιασμένοι και η Ισπανία ζει αυτή την ώρα μεγάλες στιγμές, γιορτάζοντας την επιστροφή της «ρόχα» στην κορυφή του κόσμου.

Να σημειωθεί πως έπειτα από έναν όχι και τόσο... ποιοτικό τελικό που ωστόσο ήταν μονόλογος της «ρόχα», οι Ισπανοί επέμειναν κι έφτασαν στη νίκη απέναντι στην «αλμπισελέστε» που αγωνίστηκε με 10 παίκτες απ’ το 90’+3’ (αποβολή του Έντσο Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη) κι έκαναν δικό τους το «ιερό δισκοπότηρο» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, χάρις στο γκολ του Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό.

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