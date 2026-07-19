Ισραηλινός αξιωματούχος: Είμαστε έτοιμοι αν οι Αμερικανοί κλιμακώσουν ενάντια στο Ιράν

Snapshot Το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή συμμετοχή σε διευρυμένη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η πιθανότητα σημαντικής κλιμάκωσης στο εγγύς μέλλον έχει αυξηθεί σημαντικά.

Υπάρχει συνεχή διάλογος με τις ΗΠΑ, ενώ προσπάθειες για επαναφορά των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται μέσω απεσταλμένων και μεσολαβητών.

Το Ισραήλ διαμορφώνει άμεσες και στρατηγικές επιχειρησιακές επιλογές για να αντιμετωπίσει κάθε ενδεχόμενο.

Το Ισραήλ δηλώνει ετοιμότητα αν οι ΗΠΑ κλιμακώσουν ή αν το Ιράν πραγματοποιήσει εχθρική ενέργεια εναντίον του. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη πολεμική προετοιμασία είναι το Ισραήλ σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε ανώνυμα στο ισραηλινό δίκτυο Channel 12.

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε μια διευρυμένη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν, αφού οι υπηρεσίες ασφαλείας εκτίμησαν, στο πλαίσιο κυβερνητικών συσκέψεων σε υψηλό επίπεδο ότι η πιθανότητα σημαντικής κλιμάκωσης στο εγγύς μέλλον έχει αυξηθεί σημαντικά, όπως δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Channel 12.

«Βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο με τους Αμερικανούς, αλλά ένα πράγμα είναι γεγονός: ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Προς το παρόν, φαίνεται ότι [σ.σ. οι ΗΠΑ επιδιώκουν] να εντείνουν την ένταση των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν», είπε ο αξιωματούχος.

Ωστόσο, σημείωσε ότι απεσταλμένοι του Τραμπ στην περιοχή, κυρίως ο Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και οι μεσολαβητές του Κατάρ, συνεχίζουν να προσπαθούν να επαναφέρουν ΗΠΑ και Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα, το Ισραήλ «προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο και διαμορφώνει άμεσες και στρατηγικές επιχειρησιακές επιλογές», πρόσθεσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος. «Αν οι Αμερικανοί αποφασίσουν να κλιμακώσουν την κατάσταση ή να συμπεριλάβουν το Ισραήλ, ή αν οι Ιρανοί προβούν σε μια ξαφνική και ανόητη κίνηση εναντίον μας, θα είμαστε έτοιμοι», κατέληξε ο αξιωματούχος.