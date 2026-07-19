Τραμπ για Μουντιάλ: Είναι δύσκολο να στοιχηματίσεις εναντίον του Μέσι

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να δηλώσει ποια ομάδα υποστηρίζει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε δύσκολο να στοιχηματίσει κανείς εναντίον του Λιονέλ Μέσι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε κολακευτικά σχόλια για τον Μέσι, τον θεωρεί έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές.

Τοποθέτησε τον Μέσι στο ίδιο επίπεδο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, βασιζόμενος και στις απόψεις του γιου του.

Ο Τραμπ αναγνώρισε την επιτυχημένη δουλειά του προέδρου της Αργεντινής. Snapshot powered by AI

Λίγο πριν παρευρεθεί στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έδωσε συνέντευξη στο Fox και αν και απέφυγε να πει ποιον υποστηρίζει για τη νίκη μίλησε με κολακευτικά σχόλια για την Αργεντινή.

Όταν ρωτήθηκε ποιος πιστεύει ότι θα κερδίσει ο Τραμπ ανέφερε ότι θα του ήταν δύσκολο να στοιχηματίσει εναντίον του Λιονέλ Μέσι. «Το σκέφτηκα πολύ. Ήξερα ότι αυτή η ερώτηση θα μου τεθεί. Δεν μου αρέσει να εμπλέκομαι, παρόλο που από πολιτική άποψη δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Ο πρόεδρος της Αργεντινής είναι φίλος μου, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Αλλά θα έλεγα ότι είναι δύσκολο να στοιχηματίσεις εναντίον του Μέσι», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξη.

«... Δεν θα πάρω θέση. Απλώς πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να στοιχηματίσεις εναντίον του Μέσι. Είναι υπέροχος», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης τον Μέσι ως «έναν από τους μεγαλύτερους» ποδοσφαιριστές και τον τοποθέτησε στο ίδιο επίπεδο με τον Πορτογάλο Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Είναι σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους. Αυτές τις πληροφορίες τις παίρνω από τον γιο μου, τον Μπάρον, ο οποίος είναι φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι πραγματικά εκπληκτικοί παίκτες που παίζουν εδώ, αλλά θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, αν το καλοσκεφτείς, πάντα μου άρεσε ο Ρονάλντο. Πάντα μου άρεσε και ο Μέσι», δήλωσε ο Τραμπ.