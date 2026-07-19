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Live blog: Ο μεγάλος τελικός του μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή

Ο τελικός σηματοδοτεί το πιθανό «αντίο» του Μέσι στα Παγκόσμια Κύπελλα, μετά από έξι συμμετοχές και τρεις τελικούς.

Μιχάλης Παπαδάκος

Live blog: Ο μεγάλος τελικός του μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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  • Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 διεξάγεται στο New York New Jersey Stadium στις 22:00 ώρα Ελλάδας μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής.
  • Η Αργεντινή επιδιώκει το πρώτο back to back παγκόσμιο κύπελλο μετά το 1962, με πρωταγωνιστή τον 39χρονο Λιονέλ Μέσι στο τελευταίο του Μουντιάλ.
  • Η Ισπανία, αήττητη σε 37 παιχνίδια, θέλει να επαναλάβει την επιτυχία του 2010 και να κατακτήσει το τρόπαιο για πρώτη φορά μετά το Euro 2008.
  • Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, το ημίχρονο θα διαρκέσει πάνω από 20 λεπτά λόγω του καλλιτεχνικού προγράμματος του Halftime Show.
  • Ο τελικός σηματοδοτεί το πιθανό «αντίο» του Μέσι στα Παγκόσμια Κύπελλα, μετά από έξι συμμετοχές και τρεις τελικούς.
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Στο New York New Jersey Stadium στις 22:00 ώρα Ελλάδας χτυπά η καρδιά του ποδοσφαιρικού πλανήτη για τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή.

Το βαρύτιμο τρόπαιο θα περιμένει όσα λεπτά χρειαστεί. Για να δει σε ποια χέρια θα καταλήξει. Θα καταφέρει η Ισπανία να γίνει παγκόσμια πρωταθλήτρια, ή η Αργεντινή θα κάνει το back to back;

Η «φούρια ρόχα» του Λαμίν Γιαμάλ, απέναντι στην «αλμπισελέστε» του Λιονέλ Μέσι. Ο ένας στο πρώτο του Μουντιάλ, ο άλλος στο αποχαιρετιστήριο. Το… last dance του «βασιλιά». Του ανθρώπου που κέρδισε την αναγνώριση και ο πλανήτης συμπάθησε την Αργεντινή, γιατί αγάπησε τον Μέσι.

Η γεύση απόψε θα είναι γλυκόπικρη. Από τη μία ο μεγάλος αγώνας που όλοι περίμεναν, απ’ την άλλη το «αντίο» ενός «μύθου» στα Παγκόσμια Κύπελλα. Μια πορεία που άρχισε το 2006 για να ολοκληρωθεί το 2026. Μετά από έξι συμμετοχές, στις οποίες θα έχει τρεις τελικούς.

Για πρώτη φορά στην Ιστορία, το ημίχρονο θα διαρκέσει πάνω από 20 λεπτά. Λόγω του «Halftime Show». Καλλιτεχνικό πρόγραμμα για να διασκεδάσει τους φιλάθλους. Ή να εξαγριώσει τους πιο παραδοσιακούς, που δεν θέλουν να δουν αυτές τις συνήθειες στο ποδόσφαιρο.

Η Αργεντινή του 39χρονου Μέσι, θα παίξει για τον Μέσι. Αναζητώντας το πρώτο back to back σε Παγκόσμια Κύπελλα, μετά το 1962 όταν και η Βραζιλία ήταν η μοναδική ομάδα που το πέτυχε. Η Ισπανία από την άλλη, θέλει να επαναλάβει αυτό που έκανε το 2010. Όταν και πήρε το Euro το 2008 και δύο χρόνια μετά ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου. Η «φούρια ρόχα», μάλιστα, είναι 37 παιχνίδια αήττητη!

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